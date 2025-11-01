7 jel, hogy a munkahelyed érzelmileg mérgező

Sokunk számára a munkahely olyan, mint egy második otthon. Mégis, néha, mikor az ajtón kilépve nap mint nap farkasszemet kell néznünk konfliktusokkal, stresszel és érzelmi kimerültséggel, elgondolkodunk: vajon érdemes-e ez az áldozat? Az érzelmileg mérgező munkahelyi környezet nem csupán a karrierünkre, de egészségünkre is komoly hatással lehet.

1. Állandó kritika és elismerés hiánya

Az egyik legszembetűnőbb jel, hogy egy munkahely mérgező, az az állandó kritika és az elismerés teljes hiánya. Ha a főnököd vagy kollégáid folyamatosan csak a hibáidra hívják fel a figyelmedet, anélkül hogy dicsérnének a jól teljesített feladatokért, akkor érdemes elgondolkozni a helyzeten. Az egészséges munkahelyi környezetben mindenki igyekszik motiválni és támogatni a másikat.

