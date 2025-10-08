Ezeket a mondatokat csak azok mondják, akik érzelmileg elérhetetlenek

„Nincs sok időm mostanában, majd beszélünk”
Sokan mondjuk ezt időhiány miatt, de az érzelmileg elérhetetlen személyek gyakran használják ürügyként, hogy távol maradjanak az érzelmi kötődésektől. Valójában nem az idő hiányzik számukra, hanem az érzelmi kapacitás, hogy odategyék magukat egy kapcsolatra.
Ez a kijelentés egy burkolt módja annak, hogy elkerüljék a mélyebb érzelmi beszélgetéseket vagy a konfrontációt. A háttérben gyakran mélyebb érzelmi problémák rejlenek, amelyekkel nem tudnak vagy nem akarnak szembenézni.
