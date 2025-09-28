Mit egyek este, hogy jobban aludjak? Egy holisztikus táplálkozási szakértő titka

Az esti étkezés kérdése megosztó lehet az egészséges életmód világában. Laura Stunz holisztikus táplálkozási szakértő tippjei segíthetnek abban, hogy az éjszakai pihenésed még pihentetőbb legyen.

Az esti étkezés kérdése az egyik legmegosztóbb téma az egészséges életmód világában: egyesek szigorúan tartják a hosszú esti böjtöt, mások szerint viszont egy jól megválasztott, könnyű snack épphogy támogatja az éjszakai pihenést. De vajon kinek van igaza? Laura Stunz holisztikus táplálkozási szakértő a német Elle felületén adott egyértelmű választ a kérdésre a saját példáján keresztül. Tippjeit pedig akár már ma este te is kipróbálhatod!

Este is enni? Laura szerint igen, de nem mindegy, mit

Míg sokan teljesen elhagyják az esti étkezést a jobb alvás reményében, Laura épp az ellenkezőjére esküszik: egy tudatosan összeállított esti snack szerinte kifejezetten támogatja a regenerációt, a hormonháztartást és a pihentető alvást.

„Számomra ez nem egy klasszikus étkezés, inkább egy szelíd esti rituálé – ami nemcsak a testemnek, hanem a lelkemnek is jót tesz" – vallja.

Rutinját évek óta következetesen tartja, és hisz abban, hogy ez az apró figyelmesség önmagunk felé mélyebb szinten is hozzájárul a belső egyensúly kialakításához.

