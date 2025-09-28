Mit egyek este, hogy jobban aludjak? Egy holisztikus táplálkozási szakértő titka

Az esti étkezés kérdése az egyik legmegosztóbb téma az egészséges életmód világában: egyesek szigorúan tartják a hosszú esti böjtöt, mások szerint viszont egy jól megválasztott, könnyű snack épphogy támogatja az éjszakai pihenést. De vajon kinek van igaza? Laura Stunz holisztikus táplálkozási szakértő a német Elle felületén adott egyértelmű választ a kérdésre a saját példáján keresztül. Tippjeit pedig akár már ma este te is kipróbálhatod!
Este is enni? Laura szerint igen, de nem mindegy, mit
Míg sokan teljesen elhagyják az esti étkezést a jobb alvás reményében, Laura épp az ellenkezőjére esküszik: egy tudatosan összeállított esti snack szerinte kifejezetten támogatja a regenerációt, a hormonháztartást és a pihentető alvást.
„Számomra ez nem egy klasszikus étkezés, inkább egy szelíd esti rituálé – ami nemcsak a testemnek, hanem a lelkemnek is jót tesz” – vallja.
Rutinját évek óta következetesen tartja, és hisz abban, hogy ez az apró figyelmesség önmagunk felé mélyebb szinten is hozzájárul a belső egyensúly kialakításához.