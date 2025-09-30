„Minden barátunk tudta, még a szomszéd is.” Amikor te tudod meg utoljára, hogy a párod megcsal
iStock

Szőke Angéla
Írta 2025.09.30.

A megcsalás fájdalma hatványozódik, ha kiderül, hogy mindenki tudta, csak te nem. Ezek a történetek arról szólnak, amikor a környezetünk elhallgatja az igazságot.

A megcsalás fájdalmára rátesz egy lapáttal, ha kiderül, a környezetedben mindenki tudta, hogy felszarvaznak.

Rossz emlék

A húgom tudta, de nem szólt, mert egyszer már „ütötte meg ezzel a bokáját”, hogy jelezte egy barátnőjének, hogy a barátja megcsalja, de a pasi kidumálta és a lány a végén még rá volt mérges, amiért „közéjük akart állni.” Azt mondta, akkor megfogadta, hogy soha többet nem avatkozik szerelmi ügyekbe, de akkor is frusztrál a dolog, mert én mégiscsak a bátyja vagyok.

