„Minden barátunk tudta, még a szomszéd is.” Amikor te tudod meg utoljára, hogy a párod megcsal

A megcsalás fájdalmára rátesz egy lapáttal, ha kiderül, a környezetedben mindenki tudta, hogy felszarvaznak.
Rossz emlék
A húgom tudta, de nem szólt, mert egyszer már „ütötte meg ezzel a bokáját”, hogy jelezte egy barátnőjének, hogy a barátja megcsalja, de a pasi kidumálta és a lány a végén még rá volt mérges, amiért „közéjük akart állni.” Azt mondta, akkor megfogadta, hogy soha többet nem avatkozik szerelmi ügyekbe, de akkor is frusztrál a dolog, mert én mégiscsak a bátyja vagyok.
