Mikor és miért érdemes probiotikumot szedni?

Manapság egyre jobban tudatosul bennünk, hogy az egészségünk megőrzéséért mi magunk is felelősek vagyunk. Éppen ezért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy erősítsük az immunrendszerünket, és megteremtsük azokat a feltételeket, melyek nélkülözhetetlenek a testünk optimális működéséhez.

A vitaminok, ásványi anyagok mellett azonban érdemes olyan étrend-kiegészítőket is szedni, melyek célzott segítséget nyújtanak. Ezek közé tartoznak a probiotikumok is, amelyek a bélflóránk egyensúlyának megtartását, illetve annak helyreállítását támogatják.

A piacon ma már nagyon sokféle termék kapható, ám ezek nem mind ugyanolyan minőségűek, így a hatásuk is eltérő lehet. Amennyiben biztosra szeretnénk menni, érdemes Dr.Sárkány PreProSym készítményét választani, ennek a terméknek a kifejlesztése mögött ugyanis komoly szakértelem és tapasztalat áll.

Mai írásunkban először is a bélflóráról fogunk beszélni, utána pedig elmondjuk, hogy mi a jelentősége a probiotikumok rendszeres használatának.

Mit értünk bélflóra alatt?

A bélflóra lényegében nem más, mint egy olyan “közösség” a bélrendszerünkben, amely több millió mikroorganizmusból tevődik össze. Főként jótékony és negatív hatású baktériumokat tartalmaz, de vannak benne gombák és vírusok is, ezek az alkotóelemek pedig folyamatos kölcsönhatásban élnek együtt.

Ideális esetben ezeknek a mikroorganizmusoknak az aránya egyensúlyban van, ekkor mondhatjuk azt, hogy a bélflóránk megfelelően működik. Ha viszont valamilyen oknál fogva ez az egyensúly megbomlik, akkor különféle kellemetlen panaszokat tapasztalhatunk, többek között például rossz közérzetet, puffadást vagy hasmenést.

Mik azok a probiotikumok?

A probiotikumok jótékony hatású baktériumok, melyeket kívülről tudjuk bejuttatni a szervezetünkbe. Ez alapvetően kétféle módon történhet: vagy ezeket tartalmazó élelmiszereket – például élőflórás joghurtok vagy fermentált zöldségek stb. – fogyasztunk, vagy étrend-kiegészítőket szedünk.

Milyen haszna van a probiotikum szedésének?

A probiotikumok segítségével hatékonyan visszaállíthatjuk a bélflóránk egyensúlyát, ha valaminek a hatására a “rossz” baktériumok elszaporodnak a bélrendszerben. Ez történhet például antibiotikum szedése, egészségtelen táplálkozás, kevés alvás vagy akár sok stressz hatására is.

Látható tehát, hogy a bélflóránk működése nagymértékben befolyásolja a közérzetünket, hangulatunkat és úgy összességében az általános egészségi állapotunkat. Éppen ezért érdemes odafigyelnünk arra, hogy mindig egyensúlyban legyen.

Az egyensúly megtartása érdekében érdemes kiváló minőségű probiotikumot szedni, amely segít megtartani a “jó” és “rossz” mikroorganizmusok arányát, illetve pótolni a hiányzó jótékony hatású baktériumokat. Ha még nem találtuk meg a megfelelő terméket, akkor érdemes Dr.Sárkány saját fejlesztésű készítményét választani.