Miért vonzod mindig a bonyolult embereket? A pszichológia válaszol

Mire utalhat a mintázat?
Először is, érdemes megvizsgálni, hogy miért maradhatnak vonzók számunkra az ilyen emberek. Az egyik lehetséges ok az, hogy a saját háttértörténetünk részévé váltak az ilyen dinamikák. Ha a gyerekkorban olyan kapcsolatokkal találkoztunk, ahol a bonyodalmak és a megoldásra váró problémák voltak a középpontban, akkor felnőttkorban is hajlamosak lehetünk hasonló helyzeteket keresni.
A bonyolult emberek mellett érezhetjük, hogy szükség van ránk, ami az önértékelésünket növelheti. Ezzel párhuzamosan azonban folytonos feszültséget, szorongást élünk meg, hiszen mindig ott a lehetősége annak, hogy a kapcsolat kaotikussá válik.
