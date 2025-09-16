Miért vonzod mindig a bonyolult embereket? A pszichológia válaszol

Gondolkodtál már azon, miért találod magad mindig kapcsolatban olyan emberekkel, akik tele vannak bonyodalmakkal és drámákkal? Ez a jelenség sokunk számára ismerős lehet, és nem véletlen, hogy újra és újra behálóznak ezek a helyzetek. A pszichológia mélyebb magyarázatot adhat arra, miért vonzódunk ezekhez az összetett személyiségekhez, és hogyan lehet ebből a ciklusból kilépni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mire utalhat a mintázat?

Először is, érdemes megvizsgálni, hogy miért maradhatnak vonzók számunkra az ilyen emberek. Az egyik lehetséges ok az, hogy a saját háttértörténetünk részévé váltak az ilyen dinamikák. Ha a gyerekkorban olyan kapcsolatokkal találkoztunk, ahol a bonyodalmak és a megoldásra váró problémák voltak a középpontban, akkor felnőttkorban is hajlamosak lehetünk hasonló helyzeteket keresni.

A bonyolult emberek mellett érezhetjük, hogy szükség van ránk, ami az önértékelésünket növelheti. Ezzel párhuzamosan azonban folytonos feszültséget, szorongást élünk meg, hiszen mindig ott a lehetősége annak, hogy a kapcsolat kaotikussá válik.

A cikk folytatódik, lapozz!