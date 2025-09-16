Miért vonzod mindig a bonyolult embereket? A pszichológia válaszol
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Miért vonzod mindig a bonyolult...

Miért vonzod mindig a bonyolult embereket? A pszichológia válaszol

Farkas Izabella
Írta 2025.09.16.

Gondolkodtál már azon, miért találod magad mindig kapcsolatban olyan emberekkel, akik tele vannak bonyodalmakkal és drámákkal? Ez a jelenség sokunk számára ismerős lehet, és nem véletlen, hogy újra és újra behálóznak ezek a helyzetek. A pszichológia mélyebb magyarázatot adhat arra, miért vonzódunk ezekhez az összetett személyiségekhez, és hogyan lehet ebből a ciklusból kilépni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mire utalhat a mintázat?

Először is, érdemes megvizsgálni, hogy miért maradhatnak vonzók számunkra az ilyen emberek. Az egyik lehetséges ok az, hogy a saját háttértörténetünk részévé váltak az ilyen dinamikák. Ha a gyerekkorban olyan kapcsolatokkal találkoztunk, ahol a bonyodalmak és a megoldásra váró problémák voltak a középpontban, akkor felnőttkorban is hajlamosak lehetünk hasonló helyzeteket keresni.

A bonyolult emberek mellett érezhetjük, hogy szükség van ránk, ami az önértékelésünket növelheti. Ezzel párhuzamosan azonban folytonos feszültséget, szorongást élünk meg, hiszen mindig ott a lehetősége annak, hogy a kapcsolat kaotikussá válik.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

3 szerelemhozó „varázslat” a TikTokról, amit otthon is elvégezhetsz

3 szerelemhozó „varázslat” a TikTokról, amit otthon is elvégezhetsz
Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak

Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak
„Ma ma van. – Az a kedvenc napom!” Elgondolkodtató idézetek a MOST-ról

„Ma ma van. – Az a kedvenc napom!” Elgondolkodtató idézetek a MOST-ról
Ha kezd barnulni az avokádód, készíts belőle tortát! Gyors és mennyei

Ha kezd barnulni az avokádód, készíts belőle tortát! Gyors és mennyei
A gondolataid valóságot teremtenek. Az energiaáramlás csodája

A gondolataid valóságot teremtenek. Az energiaáramlás csodája
„Jobb volt a tested a gyerekek előtt” Igaz történetek tiszteletlen férjekről

„Jobb volt a tested a gyerekek előtt” Igaz történetek tiszteletlen férjekről
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK