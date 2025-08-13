Ezért utáljuk annyira, ha a pasink megnéz más nőt is

Vagyok annyira „öreg” és tapasztalt, hogy kellő humorral álljak hozzá ehhez a kérdéshez. Főleg, ha a férfi kellő humorral, bájjal áll hozzá saját „botlásához”. Ha az eset nem mindennapos, ha a másik nő valóban nagyon, de nagyon szép – legalább annyira, hogy az én kritikus szemem is megakadjon rajta –, de mégis, valami nem stimmel a dologgal…

A női elvárás: legyen lojális hozzám

A nő alapvető elvárása: a férfi kifelé is azt az egységet képviselje, amit az ágyban – 1:1 leosztást testben és lélekben. Hiszen a szex a szerelem testi megnyilvánulása, egy kitüntetés egymás felé, a szerelem által.

Azaz, a férfi, nézelődéssel se hozzon szégyent a szerelmükre az ágybeli szentségre. Még akkor sem, ha az asszony nincs ott. A nézelődő férfire szabad prédaként tekint a megnézett nő – teljesen mindegy, hogy akarja-e őt valójában, vagy nem. Tehát nem érdemes önbizalmat erősítenie azzal a férfinak, hogy jár a szeme, mint a sublótfiók.

Sokan ezt mondják: „Ne törődj vele, ha otthon lakik jól!” Hát hogyne… én erre azt szoktam mondani, ha én rántott húst akarok enni, akkor az után érdeklődöm, nem párizsi szelet után.

Ha máshol jön meg az étvágy, akkor azt ott csillapítsa, ne alázzon azzal a gondolattal, hogy nem vagyok számára kielégítő az élet minden területén.

„A nő dolga a férfi”

Egy másik nő „megtekintése” olyan, mintha arra vágyna a férfi, nem a mellette álló nőre. Ez megalázó az asszonynak, barátnőnek. Olyan, mintha behívná a másik nőt saját szexuális életükbe, ami ugye – normális esetben – kétszereplős. Mert hát, minden flörtölés, ismerkedés eleinte vizuális inger hatására jön létre.

Ez a felfogás a nő részéről nem birtoklás, egyszerűen csak valódi megbecsülésre vágyik. Főleg azoknak a nőknek megalázó a „nézelődés” helyzete, akik – jó esetben – „véd és dacszövetségben” hosszabb ideje vannak a férfival.

Hiszen – akármennyire is tiltakoznak a nők ez ellen – a nők bizonyos szinten szolgálják a férfit, ellátják őt, a kedvére akarnak tenni, hogy öröm legyen a kapcsolat, hogy még jobban működjön közös életük. És akkor jön a „nézelődés” orrba vágó lengőajtója, mely azt üzeni a nőnek, hogy sosem lehet annyira jó, hogy olyan őszinte „rajongással” nézze őt a férfi, mint a másik nőt, akármit is tesz érte.

Miért nem talál a férfi feleségnek valót?

Tehát, a férfi részéről ez egy üzenet a nőnek: elég a csodálathoz az, hogy kipolcold a melleidet, púder legyen az arcodon, mosolyogj, és tudj szépen nézni, kinézni. A mai fiatal lányok pont ennek az elvárásnak akarnak megfelelni, hiszen ezt az üzenetet hordozza magában az összes reklám, film, de leginkább a férfiak viselkedése.

A nőt tehát a férfiak rontották el. Idősebb korban már viszont a férfiak lázadoznak, hogy nincs egy normális nő se, akivel családot lehetne alapítani.

Ugyan, nyilatkozzanak már, uraim, arról, hogy Önök szerint egy nő szívesen hajtja majd a valós(!) szerelem igájába a fejét, ha – a nagy számok törvénye és férfiszokások miatt borítékolható –, azt fogja kapni cserébe, hogy a „születlen”, „ultra igényes” csajokat fogják csodálattal megbámulni férjeik, jutalmul mindenért, mely mindig egy-egy tüske a nőben?

A férfi és az inger

OK, a férfi vadászik, erre van programozva. Ám gyakoroljon önuralmat. Miért? Mert más elismerése egy őszinte pillantással azt jelenti: engem, mint nőt nem ismer el ennyire.

Ugyanis az az egy pillantás a férfi részéről egy ingerre való reakció, tehát nem átgondolt, hanem reflex, ezáltal a legőszintébb.

Ez egy technikai tus mindkét nő irányába – az egyik pozitív, a másik negatív. A férfi mégis úgy gondolja, hogy ez így van rendjén, genetikailag és társadalmilag.

Nos, nem! Ezt a részét a dolognak a nők szúrták el, mégpedig ott, hogy, mint nők, összefogva, nem tettek ez ellen a „férfi dogma” ellen, sőt, megengedők, megengedők voltak nagyanyáink is, a magyarázkodások által.

Nagyanyáinknak annyival könnyebb volt, hogy ott volt az ujjukon a jegygyűrű, mely a vallás és az akkori társadalmi normák szerint komoly biztonságot adott. Ha a férfi, túllépte a nézelődés határát, számon kérhető volt, retorziókkal járt.

Ma annyit tehetünk mi nők, hogy mást keresünk – félresikerült kapcsolatainkkal alázzuk magunkat –, és egyedül nevelhetjük a gyereket, melózhatunk látástól vakulásig…

A nők rivalizálnak

A nők egymás között állandóan rivalizálnak – kimondatlanul is, anélkül, hogy tudnának róla. Számomra érthetetlen oknál fogva, nem adott férfi számára akarnak kívánatosak lenni, hanem a másik nő rovására.

Ez addig nem probléma, míg diszkréten, a párzási ösztönt legyűrve teszik, ám – főleg a mai huszonévesek között érhető tetten – ezt mára gátlástalanul, a másik nőt direkt megalázva, letúrva viszik véghez.

Aratják a babérokat, gondolom, önbizalom-növelés okán, mivel a reklámok, filmek és férfiak azt sugallják: sosem lehetsz annyira jó, mint – mondjuk – JLo.

Tehát, kedves férfiak, nem elég észrevenni az új ruhát, a körömlakkot – bár sok férfinak ez is nehezére esik –, hanem csodálni kell a nőt, akivel együtt élnek. Csodálni azért, mert szereti a választott férfit, úgy, ahogy van, a nap minden percében – és tesz is érte.

Női pótcselekvések

Ha nincs becsülete alapfokon(!) – a nézelődés, más nők elismerése őszinte pillantásokkal – a nőnek, nincs az egyetlen szintjére emelve a nő, mondhatja neki férfi százszor is azt, hogy szereti, nem lesz hiteles.

Mit tesz a nő? Ruhát vásárol ész nélkül, szolizik, fogyózik és testet épít, hátérbe szorítja értelmi-érzelmi fejlődését, stb., azaz sekélyesedik a szeretett férfinak való megfelelési kényszer miatt.

Rosszabb esetben „zabál”, bezárkózik saját világába, a családba, és minimálisan felel meg, azaz, elég az, ha „nem vagyok büdös”, viszont jó anya vagyok, jól főzök, stb. Még rosszabb esetben flörtölni kezd, ami megcsalással, „ledér” életvitellel ér véget – és a kapcsolat szétesésével, legyen az akár milyen nagy szerelem a kezdetekben. Ez persze már a férfinak sem tetszik…

Nem okolom mindenért a férfiakat, a nők is jól el tudják rontani a dolgokat. Mégis azt mondom: ha egy férfi arra vágyik, hogy tiszteljék őt, akkor először ő tisztelje a nőt, még akkor is, ha az nem érdemli meg maradéktalanul. Egy idő után helyére kerül minden, vagy ha mégsem, ráér akkor is nézelődni, amikor már ejtette a tiszteletre érdemtelen nőt…