Ezért utáljuk annyira, ha a pasink megnéz más nőt is

Vagyok annyira „öreg” és tapasztalt, hogy kellő humorral álljak hozzá ehhez a kérdéshez. Főleg, ha a férfi kellő humorral, bájjal áll hozzá saját „botlásához”. Ha az eset nem mindennapos, ha a másik nő valóban nagyon, de nagyon szép – legalább annyira, hogy az én kritikus szemem is megakadjon rajta –, de mégis, valami nem stimmel a dologgal…
A női elvárás: legyen lojális hozzám
A nő alapvető elvárása: a férfi kifelé is azt az egységet képviselje, amit az ágyban – 1:1 leosztást testben és lélekben. Hiszen a szex a szerelem testi megnyilvánulása, egy kitüntetés egymás felé, a szerelem által.
Azaz, a férfi, nézelődéssel se hozzon szégyent a szerelmükre az ágybeli szentségre. Még akkor sem, ha az asszony nincs ott. A nézelődő férfire szabad prédaként tekint a megnézett nő – teljesen mindegy, hogy akarja-e őt valójában, vagy nem. Tehát nem érdemes önbizalmat erősítenie azzal a férfinak, hogy jár a szeme, mint a sublótfiók.
Ha máshol jön meg az étvágy, akkor azt ott csillapítsa, ne alázzon azzal a gondolattal, hogy nem vagyok számára kielégítő az élet minden területén.
„A nő dolga a férfi”
Egy másik nő „megtekintése” olyan, mintha arra vágyna a férfi, nem a mellette álló nőre. Ez megalázó az asszonynak, barátnőnek. Olyan, mintha behívná a másik nőt saját szexuális életükbe, ami ugye – normális esetben – kétszereplős. Mert hát, minden flörtölés, ismerkedés eleinte vizuális inger hatására jön létre.
Ez a felfogás a nő részéről nem birtoklás, egyszerűen csak valódi megbecsülésre vágyik. Főleg azoknak a nőknek megalázó a „nézelődés” helyzete, akik – jó esetben – „véd és dacszövetségben” hosszabb ideje vannak a férfival.
Hiszen – akármennyire is tiltakoznak a nők ez ellen – a nők bizonyos szinten szolgálják a férfit, ellátják őt, a kedvére akarnak tenni, hogy öröm legyen a kapcsolat, hogy még jobban működjön közös életük. És akkor jön a „nézelődés” orrba vágó lengőajtója, mely azt üzeni a nőnek, hogy sosem lehet annyira jó, hogy olyan őszinte „rajongással” nézze őt a férfi, mint a másik nőt, akármit is tesz érte.
Miért nem talál a férfi feleségnek valót?
Tehát, a férfi részéről ez egy üzenet a nőnek: elég a csodálathoz az, hogy kipolcold a melleidet, púder legyen az arcodon, mosolyogj, és tudj szépen nézni, kinézni. A mai fiatal lányok pont ennek az elvárásnak akarnak megfelelni, hiszen ezt az üzenetet hordozza magában az összes reklám, film, de leginkább a férfiak viselkedése.
A nőt tehát a férfiak rontották el. Idősebb korban már viszont a férfiak lázadoznak, hogy nincs egy normális nő se, akivel családot lehetne alapítani.
Ugyan, nyilatkozzanak már, uraim, arról, hogy Önök szerint egy nő szívesen hajtja majd a valós(!) szerelem igájába a fejét, ha – a nagy számok törvénye és férfiszokások miatt borítékolható –, azt fogja kapni cserébe, hogy a „születlen”, „ultra igényes” csajokat fogják csodálattal megbámulni férjeik, jutalmul mindenért, mely mindig egy-egy tüske a nőben?
A férfi és az inger
OK, a férfi vadászik, erre van programozva. Ám gyakoroljon önuralmat. Miért? Mert más elismerése egy őszinte pillantással azt jelenti: engem, mint nőt nem ismer el ennyire.
Ez egy technikai tus mindkét nő irányába – az egyik pozitív, a másik negatív. A férfi mégis úgy gondolja, hogy ez így van rendjén, genetikailag és társadalmilag.
Nos, nem! Ezt a részét a dolognak a nők szúrták el, mégpedig ott, hogy, mint nők, összefogva, nem tettek ez ellen a „férfi dogma” ellen, sőt, megengedők, megengedők voltak nagyanyáink is, a magyarázkodások által.
Nagyanyáinknak annyival könnyebb volt, hogy ott volt az ujjukon a jegygyűrű, mely a vallás és az akkori társadalmi normák szerint komoly biztonságot adott. Ha a férfi, túllépte a nézelődés határát, számon kérhető volt, retorziókkal járt.
Ma annyit tehetünk mi nők, hogy mást keresünk – félresikerült kapcsolatainkkal alázzuk magunkat –, és egyedül nevelhetjük a gyereket, melózhatunk látástól vakulásig…
A nők rivalizálnak
A nők egymás között állandóan rivalizálnak – kimondatlanul is, anélkül, hogy tudnának róla. Számomra érthetetlen oknál fogva, nem adott férfi számára akarnak kívánatosak lenni, hanem a másik nő rovására.
Ez addig nem probléma, míg diszkréten, a párzási ösztönt legyűrve teszik, ám – főleg a mai huszonévesek között érhető tetten – ezt mára gátlástalanul, a másik nőt direkt megalázva, letúrva viszik véghez.
Aratják a babérokat, gondolom, önbizalom-növelés okán, mivel a reklámok, filmek és férfiak azt sugallják: sosem lehetsz annyira jó, mint – mondjuk – JLo.
Tehát, kedves férfiak, nem elég észrevenni az új ruhát, a körömlakkot – bár sok férfinak ez is nehezére esik –, hanem csodálni kell a nőt, akivel együtt élnek. Csodálni azért, mert szereti a választott férfit, úgy, ahogy van, a nap minden percében – és tesz is érte.
Női pótcselekvések
Ha nincs becsülete alapfokon(!) – a nézelődés, más nők elismerése őszinte pillantásokkal – a nőnek, nincs az egyetlen szintjére emelve a nő, mondhatja neki férfi százszor is azt, hogy szereti, nem lesz hiteles.
Mit tesz a nő? Ruhát vásárol ész nélkül, szolizik, fogyózik és testet épít, hátérbe szorítja értelmi-érzelmi fejlődését, stb., azaz sekélyesedik a szeretett férfinak való megfelelési kényszer miatt.
Rosszabb esetben „zabál”, bezárkózik saját világába, a családba, és minimálisan felel meg, azaz, elég az, ha „nem vagyok büdös”, viszont jó anya vagyok, jól főzök, stb. Még rosszabb esetben flörtölni kezd, ami megcsalással, „ledér” életvitellel ér véget – és a kapcsolat szétesésével, legyen az akár milyen nagy szerelem a kezdetekben. Ez persze már a férfinak sem tetszik…
Nem okolom mindenért a férfiakat, a nők is jól el tudják rontani a dolgokat. Mégis azt mondom: ha egy férfi arra vágyik, hogy tiszteljék őt, akkor először ő tisztelje a nőt, még akkor is, ha az nem érdemli meg maradéktalanul. Egy idő után helyére kerül minden, vagy ha mégsem, ráér akkor is nézelődni, amikor már ejtette a tiszteletre érdemtelen nőt…