istockphoto.com

Ezért érzed úgy, hogy neked nem állnak jól a rövidnadrágok

Nagy Emília
Írta 2025.08.17.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a tökéletes rövidnadrág fazont, érdemes először is alaposan megismernünk a saját testalkatunkat. Sokszor nem maga a nadrág a hibás, hanem hogy nem a megfelelő fazont viseljük. Az alábbi útmutató segítségével biztosan könnyebben eligazodsz majd a rövidnadrágok világában.

Alma alkat

Az alma alkat esetében jellemző, hogy a test felső része dominál, míg a lábak rendszerint vékonyabbak. Ebben az esetben a legfontosabb, hogy egyensúlyt teremtsünk a sziluettben, és erre a legalkalmasabbak az egyenes szabású, vagy kismértékben bővülő rövidnadrág fazonok. A magas derekú modellek szintén remek választásnak bizonyulnak, hiszen optikailag nyújtják a lábak vonalát.

A kerülendő darabok közé tartoznak a túlságosan bő és laza szabású rövidnadrágok, amelyek feleslegesen szélesítik az alsótestet, illetve a túlzottan díszített darabok, amik kiemelik a hastáji területet.

