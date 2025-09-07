Miért érezzük magunkat szeptemberben motiváltabbnak az életmódváltásra?
Miért érezzük magunkat szeptemberben motiváltabbnak az életmódváltásra?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.07.

Szeptember hónapja gyakran a megújulás és az újjászületés időszaka, amikor sokan elhatározzák, hogy változtatnak életmódjukon, legyen szó egészséges táplálkozásról, rendszeres testedzésről vagy a stresszkezelési technikák elsajátításáról. De miért van az, hogy az őszi hónap beköszönte ilyen erős motivációs lendületet ad? Ennek az oka összetett, és több tényezőn alapszik, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szeptemberben új lapot nyithassunk az életünkben.

A szeptemberi időjárás és hangulatváltozás

Az ősz beköszöntével a természet színei is megváltoznak, a hőmérséklet csökken, ami egyfajta pszichológiai változást eredményez. Az emberek ilyenkor gyakran kezdenek több időt tölteni bent, amely teret ad az önreflexióra és az elhatározások megfogalmazására.

Egy tanulmány szerint a hűvösebb őszi időszak hatással lehet a hangulatunkra, ami növelheti a motivációt a változásra. Az emberek hajlamosak ilyenkor belülre fordulni, megvizsgálni életmódjukat és elgondolkodni azon, hogyan javíthatnának életminőségükön. Ez a fókuszváltás gyakran az életmódbeli változtatások előhírnökeként szolgál.

