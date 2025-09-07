Miért érezzük magunkat szeptemberben motiváltabbnak az életmódváltásra?

A szeptemberi időjárás és hangulatváltozás
Az ősz beköszöntével a természet színei is megváltoznak, a hőmérséklet csökken, ami egyfajta pszichológiai változást eredményez. Az emberek ilyenkor gyakran kezdenek több időt tölteni bent, amely teret ad az önreflexióra és az elhatározások megfogalmazására.
Egy tanulmány szerint a hűvösebb őszi időszak hatással lehet a hangulatunkra, ami növelheti a motivációt a változásra. Az emberek hajlamosak ilyenkor belülre fordulni, megvizsgálni életmódjukat és elgondolkodni azon, hogyan javíthatnának életminőségükön. Ez a fókuszváltás gyakran az életmódbeli változtatások előhírnökeként szolgál.
