A Mérlegek szerelmi élete idén ősszel teljesen megváltozik
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / A Mérlegek szerelmi élete idén ősszel...

A Mérlegek szerelmi élete idén ősszel teljesen megváltozik

Farkas Izabella
Írta 2025.10.23.

A Mérlegek számára az idei ősz különleges időszaknak ígérkezik, tele kihívásokkal és lehetőségekkel, elsősorban érzelmi téren. A csillagok állása azt jelzi, hogy most eljött az ideje annak, hogy definiálják, mi is igazán fontos számukra a kapcsolataikban.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Milyen energetikai változások várnak a Mérlegekre?

Az október elején esedékes Szaturnusz-Neptunusz együttállás különösen jelentős lesz, mivel elősegíti a régi romantikus sérelmek feldolgozását. Ez a kozmikus találkozás arra ösztönzi a Mérlegeket, hogy mélyebben megvizsgálják régi kapcsolataikat, és elengedjék azt, ami már nem szolgálja őket.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A nő akinek az összes haja kihullott 5 hét alatt, mégis világhírű sportoló és motivátor

A nő akinek az összes haja kihullott 5 hét alatt, mégis világhírű sportoló és motivátor
Ezek az apró szervek oltári nagy munkát végeznek. Ezzel a 10 szokással károsítod a veséidet

Ezek az apró szervek oltári nagy munkát végeznek. Ezzel a 10 szokással károsítod a veséidet
Ez lesz az év szava számodra, csillagjegyed szerint

Ez lesz az év szava számodra, csillagjegyed szerint
Gyógyíthat a szesz? Alkoholfajták gyümölcsös-fűszeres gyógyitalokhoz

Gyógyíthat a szesz? Alkoholfajták gyümölcsös-fűszeres gyógyitalokhoz
Augusztus hónap legfontosabb asztrológiai napjai – Ezeken a napokon erre számíthatsz

Augusztus hónap legfontosabb asztrológiai napjai – Ezeken a napokon erre számíthatsz
Van 4 rögzített csillagjegy. Te közéjük tartozol?

Van 4 rögzített csillagjegy. Te közéjük tartozol?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK