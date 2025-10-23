A Mérlegek szerelmi élete idén ősszel teljesen megváltozik

A Mérlegek számára az idei ősz különleges időszaknak ígérkezik, tele kihívásokkal és lehetőségekkel, elsősorban érzelmi téren. A csillagok állása azt jelzi, hogy most eljött az ideje annak, hogy definiálják, mi is igazán fontos számukra a kapcsolataikban.

Milyen energetikai változások várnak a Mérlegekre?

Az október elején esedékes Szaturnusz-Neptunusz együttállás különösen jelentős lesz, mivel elősegíti a régi romantikus sérelmek feldolgozását. Ez a kozmikus találkozás arra ösztönzi a Mérlegeket, hogy mélyebben megvizsgálják régi kapcsolataikat, és elengedjék azt, ami már nem szolgálja őket.

