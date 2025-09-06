Miért pont a Mérlegek viselik a legnagyobb érzelmi terheket?

A Mérleg csillagjegy szülöttei szeptember 23. és október 22. között születnek, és a Vénusz uralja őket, amely a szerelem és a harmónia bolygója. Ez már alapvetően meghatározza a Mérlegek természetét. Az egyensúly keresése és a szépség iránti vágy rendkívül fontos számukra. Vonzódnak a művészetekhez, az eleganciához és a kifinomultsághoz, és mindezt a kapcsolataikban is meg akarják valósítani.

A Mérleg csillagjegy jellemzői

Azonban, ami igazi kihívást jelent számukra, az az, hogy mindeközben megőrizzék saját személyiségüket, és ne veszítsenek el a másikra való odafigyelés közepette. Nagyszerű hallgatók, akik empatikusan beleélik magukat mások érzéseibe, de gyakran feledkeznek meg saját szükségleteikről.

