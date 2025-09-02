Egy mérgező párkapcsolat 10 kimerítő jele. Ismerd fel időben!

Lehetsz bármilyen érett vagy érzelmileg kiegyensúlyozott, egy mérgező kapcsolatba mindenki belekerülhet, azonban könnyebb felismerni, ha tudod, mire figyelj. Ezek egy toxikus párkapcsolat árulkodó jelei, azaz tíz fázisa.

1/10 Nem nézi jó szemmel, ha a családoddal beszélsz vagy találkozol

Egy mérgező ember nem érti, miért beszélsz annyit anyukáddal, ő ugyanis nincs jóban a családjával és neheztel rád, amiért te közel állsz a tiédhez. A teljes figyelmed magának akarja, nem szeretné, hogy mással is foglalkozz, ezért igyekszik gyengíteni a családi köteléked.

