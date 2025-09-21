5 intő jel, hogy az édesanyád mérgező lehet rád

A szülőkkel való kapcsolatunk rendkívül összetett, és gyakran meghatározó szerepet játszik abban, hogyan látjuk magunkat és a világot. Az édesanyánkhoz fűződő kapcsolat különösen fontos lehet, de sajnos nem mindig egészséges. Hogyan ismerheted fel, ha a saját édesanyád mérgező hatással van rád? Nézzük meg a leggyakoribb jeleket.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Állandóan kritizál

Ha az édesanyád folyamatosan kritizál, az jelentős hatással lehet az önbecsülésedre. A szakirodalom szerint az állandó negatív visszajelzések önértékelési problémákat okozhatnak, ami hozzájárulhat a szorongás kialakulásához. Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy a szülői kritika közvetlen kapcsolatban áll a gyermekek mentális jólétével és önbizalmával.

Az állandó kritika gyakran finoman van becsomagolva, így nehéz lehet észrevenni, főleg gyerekkorban.

Ha rossz a hajad, megjegyzi. Ha jól sikerül valami a munkádban, azt mondja, biztos csak szerencséd volt. Ha főzöl valamit, biztos talál benne kifogásolni valót. Ezek apróságnak tűnhetnek, de hosszú távon nagyon erős nyomot hagynak. Olvass még a témában Döbbenetes hírek a vörös húsokról – Ezt okozhatják TESZT: Ez az elem irányítja az életedet Kicserélték a fényeket a metróban, 84%-kal esett vissza az öngyilkosságok száma Japánban Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Egy idő után elkezded elhinni, hogy amit csinálsz, az tényleg nem elég jó. Amikor mások dicsérnek, kételkedsz benne, hogy őszinték, és sokszor már automatikusan a hibáidra figyelsz, nem az erősségeidre.

Ez nem azt jelenti, hogy a szülőknek soha nem szabad hibákat jelezniük, hanem azt, hogy a kritika és az elismerés aránya nagyon fontos. Ha a mérleg folyamatosan a negatív oldalon billen, az könnyen vezethet szorongáshoz vagy önbizalomhiányhoz felnőttkorban is.

A cikk folytatódik, lapozz!