5 intő jel, hogy az édesanyád mérgező lehet rád

1. Állandóan kritizál
Ha az édesanyád folyamatosan kritizál, az jelentős hatással lehet az önbecsülésedre. A szakirodalom szerint az állandó negatív visszajelzések önértékelési problémákat okozhatnak, ami hozzájárulhat a szorongás kialakulásához. Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy a szülői kritika közvetlen kapcsolatban áll a gyermekek mentális jólétével és önbizalmával.
Ha rossz a hajad, megjegyzi. Ha jól sikerül valami a munkádban, azt mondja, biztos csak szerencséd volt. Ha főzöl valamit, biztos talál benne kifogásolni valót. Ezek apróságnak tűnhetnek, de hosszú távon nagyon erős nyomot hagynak.
Olvass még a témában
Egy idő után elkezded elhinni, hogy amit csinálsz, az tényleg nem elég jó. Amikor mások dicsérnek, kételkedsz benne, hogy őszinték, és sokszor már automatikusan a hibáidra figyelsz, nem az erősségeidre.
Ez nem azt jelenti, hogy a szülőknek soha nem szabad hibákat jelezniük, hanem azt, hogy a kritika és az elismerés aránya nagyon fontos. Ha a mérleg folyamatosan a negatív oldalon billen, az könnyen vezethet szorongáshoz vagy önbizalomhiányhoz felnőttkorban is.