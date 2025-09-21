5 intő jel, hogy az édesanyád mérgező lehet rád
A szülőkkel való kapcsolatunk rendkívül összetett, és gyakran meghatározó szerepet játszik abban, hogyan látjuk magunkat és a világot. Az édesanyánkhoz fűződő kapcsolat különösen fontos lehet, de sajnos nem mindig egészséges. Hogyan ismerheted fel, ha a saját édesanyád mérgező hatással van rád? Nézzük meg a leggyakoribb jeleket.

1. Állandóan kritizál

Ha az édesanyád folyamatosan kritizál, az jelentős hatással lehet az önbecsülésedre. A szakirodalom szerint az állandó negatív visszajelzések önértékelési problémákat okozhatnak, ami hozzájárulhat a szorongás kialakulásához. Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy a szülői kritika közvetlen kapcsolatban áll a gyermekek mentális jólétével és önbizalmával.

Az állandó kritika gyakran finoman van becsomagolva, így nehéz lehet észrevenni, főleg gyerekkorban.

Ha rossz a hajad, megjegyzi. Ha jól sikerül valami a munkádban, azt mondja, biztos csak szerencséd volt. Ha főzöl valamit, biztos talál benne kifogásolni valót. Ezek apróságnak tűnhetnek, de hosszú távon nagyon erős nyomot hagynak.

Egy idő után elkezded elhinni, hogy amit csinálsz, az tényleg nem elég jó. Amikor mások dicsérnek, kételkedsz benne, hogy őszinték, és sokszor már automatikusan a hibáidra figyelsz, nem az erősségeidre.

Ez nem azt jelenti, hogy a szülőknek soha nem szabad hibákat jelezniük, hanem azt, hogy a kritika és az elismerés aránya nagyon fontos. Ha a mérleg folyamatosan a negatív oldalon billen, az könnyen vezethet szorongáshoz vagy önbizalomhiányhoz felnőttkorban is.

