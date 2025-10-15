Csillagjegyed szerint: ennyire adod fel könnyen – Kitartó vagy?
iStock

Csillagjegyed szerint: ennyire adod fel könnyen – Kitartó vagy?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.15.

Az emberi természet sok összetevője közül az egyik legfontosabb az, hogy mennyire vagyunk képesek kitartani céljaink mellett, akár mennyire is nehezednek a körülmények. Az asztrológia világa szerint csillagjegyünk nagy mértékben befolyásolhatja, mennyire vagyunk hajlamosak feladni terveinket. Nézzük meg, hogyan hat az egyes csillagjegyek jellemző személyiségjegyei a kitartásra és az elhatározás erejére!

Kos

A Kosok híresek bátor, energikus természetükről. Mint a csillagjegyek úttörői, gyakran elsőként ugranak az ismeretlenbe. Az elhatározásuk általában erős, és nehezükre esik feladni céljaikat. Azonban impulzív természetük miatt néha gyorsan váltanak másik célpontot.

    HOZZÁSZÓLÁSOK