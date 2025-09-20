Elkeserítő adat: ennyire kevés idő után már unalmassá válik egy kapcsolat
iStock

Elkeserítő adat: ennyire kevés idő után már unalmassá válik egy kapcsolat

Farkas Izabella
Írta 2025.09.20.

A szerelem kezdetén minden színesebbnek, könnyebbnek, sőt még a reggelek is vidámabbnak tűnnek. Az első hónapokban egyszerűen nem tudod levenni a szemed a másikról, minden üzenetre azonnal válaszolsz, és úgy érzed, mintha a világ csak kettőtök körül forogna. De aztán – ha hiszed, ha nem – a tudomány szerint eljön egy pont, amikor a rózsaszín köd oszladozni kezd. És ez nem feltétlenül azért van, mert „valami elromlott”, hanem mert így működik az emberi agy, a hormonok és a kapcsolatok dinamikája.

De mikor is jön el az a bizonyos pont, és mit tehetünk ellene? Nézzük a kutatásokat, a statisztikákat és a pszichológusok tanácsait.

Az első hónapok varázsa, amikor minden új és izgalmas

Képzeld el, hogy a kapcsolat elején az agyad úgy működik, mint egy kisgyerek karácsony reggelén. Minden új, minden izgalmas, és minden apróságra lelkesedéssel reagálsz. Ez nem véletlen: a szerelem kezdeti szakaszában az agy dopaminnal és oxitocinnal árasztja el a szervezetet – ezek azok a hormonok, amik boldoggá, motiválttá és kicsit „függővé” tesznek a másik jelenlététől.

Egy, a Journal of Neurophysiology által közölt tanulmány szerint a friss szerelmesek agyában az úgynevezett jutalmazó központ ugyanúgy aktiválódik, mint a drogfüggőknél, amikor megkapják a szert. Magyarán: a szerelem tényleg egyfajta „kábulat”.

Ez a felfokozott állapot általában 6–9 hónapig tart. Ezt a periódust hívják gyakran „mézesheteknek”, és nem véletlenül: ilyenkor van a legtöbb randizás, a legtöbb közös élmény, és ilyenkor tűnik úgy, hogy minden tökéletes.

