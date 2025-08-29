3 zodiákus, aki mélyen szeret és nehezen bocsát meg 

A Skorpiók nem kötnek felszínes kapcsolatokat, ugyanis semmit sem utálnak ennél jobban. Számukra minden kapcsolat mély és jelentőségteljes, ezért egyáltalán nem veszik könnyen, ha valaki játszadozik a bizalmukkal. A Skorpiók a szélsőségek fölött uralkodnak, és nem igazán ismerik a szürke átmenetet: mindent vagy semmit alapon működnek. Teljes szívüket és lelküket beleadják a kapcsolataikba, a totális törődésben, odaadásban hisznek és mindent megtennének azokért, akiket szeretnek. Mit várnak ezért cserébe? Őszinteséget, átláthatóságot és nyílt kommunikációt, ami viszont nem mondható el akkor, ha csalárd trükkök áldozataivá válnak. Ha megnyílnak valaki előtt, az részükről a feltétlenül bizalom jele, de ha visszaélsz ezzel a bizalommal, akkor ne számíts semmi jóra.





Amennyiben megbántod a Skorpiót, a megbocsátás elérése szinte lehetetlen feladat elé állít. Amikor elárulod, az a meleg, szerető ember, akit ismertél, teljesen megváltozik. Hideg és közömbös lesz és falat húz maga köré. A mély kapcsolat pedig, amit kialakítottatok, valószínűleg már sosem lesz ugyanolyan.



