3 zodiákus, aki mélyen szeret és nehezen bocsát meg 

Az Oroszlánok rendkívül szerető és hűséges emberek még akkor is, ha sokan úgy vélik, pozitív vonásaikat csak a külvilágnak tartogatják. Nagylelkűségük, törődésük nem ismer határokat, amikor szeretteikről van szó. Elkötelezett barátok és társak, olyanok, akikre mindig lehet számítani. Szerelmüket és odaadásukat nem félnek merészen és látványosan megmutatni, különösen akkor, ha fülig odavannak valakiért.
Minden pozitív tulajdonságuk ellenére, ha egyszer megbántod őket, ritkán adnak második esélyt, hiszen ekkor háttérbe kellene szorítaniuk büszkeségüket, ami olyan, mintha szembemennének önmagukkal. Büszkeségük ugyanis nagyobb, mint a szívük. Ha megsérted őket, azzal nemcsak a lelküket, hanem az egójukat is megbántod, ami számukra hihetetlenül megalázó és tisztességtelen. Nagyon erős a jellemük, az önhittségük, ezért ha egyszer elárulod őket, akkor attól távolról sem csak szomorúak lesznek: alapjaiban sérül a személyiségük. Ezt pedig nem könnyű feldolgozni, elfogadni…