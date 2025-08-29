3 zodiákus, aki mélyen szeret és nehezen bocsát meg 

3 zodiákus, aki mélyen szeret és nehezen bocsát meg 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.29.

Egyes csillagjegyek teljes szívüket adják kapcsolataikba, de ha egyszer megsérülnek, nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet ismét elnyerni a bizalmukat. Kik ők?

1/3 Bika

Bika
A Bika csillagjegy szülöttei a Vénusz, a szerelem és a romantika bolygója uralma alatt állnak: pontosan ezért van az, hogy a Bikák hajlamosak igazán mélyen szeretni és rendkívül odaadóvá válni kapcsolataikban, legyen szó barátságról vagy szerelemről. A Bikák megbízhatósága és állhatatossága páratlan, azonban ahhoz, hogy teljesen megnyíljanak és bízzanak valakiben, időre van szükségük. Szerelmük mély és állhatatos, de ha egyszer megsebesülnek, hihetetlenül nehezen bocsátanak meg.

Elbizonytalanodnak magukban és kibillennek egyensúlyukból, ebből a helyzetből pedig nehezen találnak vissza önmagukhoz.


A Bikák számára a stabilitás és a hűség rendkívül fontos. Ha ezen a téren megremeg a talaj a lábuk alatt, a világuk teljesen összetörhet. Az átélt árulás és a megtapasztalt tisztességtelenség különösen fájdalmas számukra, ezért sokszor még akkor sem tudnak megbocsátani, ha egyébként szándékukban áll. A Bika egyik része mindig neheztelni fog rád, bármit is csinálsz utólag.

2/3 Oroszlán

Oroszlán
Az Oroszlánok rendkívül szerető és hűséges emberek még akkor is, ha sokan úgy vélik, pozitív vonásaikat csak a külvilágnak tartogatják. Nagylelkűségük, törődésük nem ismer határokat, amikor szeretteikről van szó. Elkötelezett barátok és társak, olyanok, akikre mindig lehet számítani. Szerelmüket és odaadásukat nem félnek merészen és látványosan megmutatni, különösen akkor, ha fülig odavannak valakiért.

Minden pozitív tulajdonságuk ellenére, ha egyszer megbántod őket, ritkán adnak második esélyt, hiszen ekkor háttérbe kellene szorítaniuk büszkeségüket, ami olyan, mintha szembemennének önmagukkal. Büszkeségük ugyanis nagyobb, mint a szívük. Ha megsérted őket, azzal nemcsak a lelküket, hanem az egójukat is megbántod, ami számukra hihetetlenül megalázó és tisztességtelen. Nagyon erős a jellemük, az önhittségük, ezért ha egyszer elárulod őket, akkor attól távolról sem csak szomorúak lesznek: alapjaiban sérül a személyiségük. Ezt pedig nem könnyű feldolgozni, elfogadni…

3/3 Skorpió

Skorpió
A Skorpiók nem kötnek felszínes kapcsolatokat, ugyanis semmit sem utálnak ennél jobban. Számukra minden kapcsolat mély és jelentőségteljes, ezért egyáltalán nem veszik könnyen, ha valaki játszadozik a bizalmukkal. A Skorpiók a szélsőségek fölött uralkodnak, és nem igazán ismerik a szürke átmenetet: mindent vagy semmit alapon működnek. Teljes szívüket és lelküket beleadják a kapcsolataikba, a totális törődésben, odaadásban hisznek és mindent megtennének azokért, akiket szeretnek. Mit várnak ezért cserébe? Őszinteséget, átláthatóságot és nyílt kommunikációt, ami viszont nem mondható el akkor, ha csalárd trükkök áldozataivá válnak. Ha megnyílnak valaki előtt, az részükről a feltétlenül bizalom jele, de ha visszaélsz ezzel a bizalommal, akkor ne számíts semmi jóra.


Amennyiben megbántod a Skorpiót, a megbocsátás elérése szinte lehetetlen feladat elé állít. Amikor elárulod, az a meleg, szerető ember, akit ismertél, teljesen megváltozik. Hideg és közömbös lesz és falat húz maga köré. A mély kapcsolat pedig, amit kialakítottatok, valószínűleg már sosem lesz ugyanolyan.

Nyitókép, illusztrációk: istockphoto.com

