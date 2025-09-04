Plasztika nélkül is megemelheted a kebleidet: a 10 legjobb módszer

A mellfelvarrás egy olyan sebészeti eljárás, amely a megereszkedett mellek kezelésére szolgál úgy, hogy eltávolítja a felesleges bőrt és feszesíti a megmaradt szöveteket. Az eredmény kevesebb megereszkedés, valamint formásabb és kontúrosabb mellek. Annak ellenére, hogy egyre népszerűbbek, még több páciens választja a nem sebészeti mellfelvarrást. A nem sebészeti mellfelvarrás során nincsenek vágások vagy bemetszések és általános érzéstelenítésre sincs szükség. Következzen a 10 legjobb módszer, amihez nem kell plasztikai beavatkozás!

Az Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága szerint becslések alapján a sebészeti mellfelvarrások száma 2000 óta 70 százalékkal nőtt. Ez az eljárás ma már megelőzi a többi sebészeti mellkezelést, például az implantátumokat. A nem sebészeti eljárások vitathatatlanul biztonságosabbak, mivel nem járnak olyan kockázatokkal, mint egy mellfelvarrás. Bár nem biztosítanak olyan drámai eredményeket, azonban érdemes megfontolni őket, ha kevesebb kockázattal és költséggel szeretnénk formásabb melleket elérni. Íme 10 módszer, amellyel elkerülheted a plasztikai beavatkozást!