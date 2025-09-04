\r\n\r\nA mellfelvarrás egy olyan sebészeti eljárás, amely a megereszkedett mellek kezelésére szolgál úgy, hogy eltávolítja a felesleges bőrt és feszesíti a megmaradt szöveteket. Az eredmény kevesebb megereszkedés, valamint formásabb és kontúrosabb mellek. Annak ellenére, hogy egyre népszerűbbek, még több páciens választja a nem sebészeti mellfelvarrást. A nem sebészeti mellfelvarrás során nincsenek vágások vagy bemetszések és általános érzéstelenítésre sincs szükség. Következzen a 10 legjobb módszer, amihez nem kell plasztikai beavatkozás!\r\n\r\n \r\n\r\nAz Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága szerint becslések alapján a sebészeti mellfelvarrások száma 2000 óta 70 százalékkal nőtt. Ez az eljárás ma már megelőzi a többi sebészeti mellkezelést, például az implantátumokat. A nem sebészeti eljárások vitathatatlanul biztonságosabbak, mivel nem járnak olyan kockázatokkal, mint egy mellfelvarrás. Bár nem biztosítanak olyan drámai eredményeket, azonban érdemes megfontolni őket, ha kevesebb kockázattal és költséggel szeretnénk formásabb melleket elérni. Íme 10 módszer, amellyel elkerülheted a plasztikai beavatkozást!\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":480564}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Plasztika nélkül is megemelheted a kebleidet: a 10 legjobb módszer

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.04.

A mellfelvarrás egy olyan sebészeti eljárás, amely a megereszkedett mellek kezelésére szolgál úgy, hogy eltávolítja a felesleges bőrt és feszesíti a megmaradt szöveteket. Az eredmény kevesebb megereszkedés, valamint formásabb és kontúrosabb mellek. Annak ellenére, hogy egyre népszerűbbek, még több páciens választja a nem sebészeti mellfelvarrást. A nem sebészeti mellfelvarrás során nincsenek vágások vagy bemetszések és általános érzéstelenítésre sincs szükség. Következzen a 10 legjobb módszer, amihez nem kell plasztikai beavatkozás!

Az Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága szerint becslések alapján a sebészeti mellfelvarrások száma 2000 óta 70 százalékkal nőtt. Ez az eljárás ma már megelőzi a többi sebészeti mellkezelést, például az implantátumokat. A nem sebészeti eljárások vitathatatlanul biztonságosabbak, mivel nem járnak olyan kockázatokkal, mint egy mellfelvarrás. Bár nem biztosítanak olyan drámai eredményeket, azonban érdemes megfontolni őket, ha kevesebb kockázattal és költséggel szeretnénk formásabb melleket elérni. Íme 10 módszer, amellyel elkerülheted a plasztikai beavatkozást!

1/10 Aptos szálbehúzás

Aptos szálbehúzás
Az Aptos szálbehúzás célja, hogy fizikailag megemelje a mellek körüli bőrt. A szakember egy hipodermikus tű segítségével helyezi be a szálakat a bőr alá, majd ezeket összefogva a kulcscsont felé húzza. Annak ellenére, hogy szálakat ültetnek be, az Aptos eljárás nem okoz hegeket, mint a hagyományos bemetszések és szálak.

2/10 Elektromos impulzusok

Elektromos impulzusok
Eredetileg izomsérülések kezelésére fejlesztették ki, ez az eljárás a mellkas izmait célozza meg. Egy kézi készülék segítségével a szakember elektromos impulzusokat irányít a mellek körüli izmokra. A végeredmény tónusosabb mellkasi izmok, amelyek hozzájárulnak a mellek emeléséhez és simításához. Mint minden más izomerősítő módszer esetében, az eredmények időtől és gyakoriságtól függenek. A szakember valószínűleg heti néhány alkalommal ajánl majd kezeléseket több héten keresztül, hogy maximális eredményeket érjen el.

3/10 Lézerkezelések

Lézerkezelések
A lézerterápia nagy teljesítményű energiasugarakat használ az elhalt hámsejtek eltávolítására, miközben növeli a kollagéntermelést. Emiatt a lézerkezeléseket gyakran alkalmazzák öregségi foltok és hegek kezelésére. A megnövekedett kollagéntermelés enyhén növelheti a bőr rugalmasságát a mellkas területén, de bármilyen „emelő” hatás legfeljebb átmeneti és csekély mértékű lenne. Ismételt kezelések szükségesek ahhoz, hogy bármilyen látható eredményt érjünk el. A probléma részben az, hogy a mellszövetben lévő szalagok nem ugyanúgy vannak felépítve, mint az arcban, így előfordulhat, hogy nem ér el ugyanolyan feszesítő hatást a melleknél, mint az arcbőrnél.

