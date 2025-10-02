„Megszállott rúzsgyűjtő vagyok” – Ezek a kedvenc drogériás rúzsaim
Schuster Borka
Írta 2025.10.02.

A rúzs az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feldobjuk a megjelenésünket. Összegyűjtöttünk 8 kedvenc drogériás rúzst, amelyek között mindenki megtalálhatja a kedvencét.

Megszállott rúzsgyűjtő vagyok, szinte nincs olyan nap, hogy ne viselnék valamilyen színt az ajkaimon, mert hiszek benne: a rúzs az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feldobjuk a megjelenésünket, és kifejezzük a hangulatunkat. Hosszú évek tapasztalata és rengeteg kipróbált ajakszínező mondatja azt velem: szerencsére nem kell méregdrága márkákhoz nyúlni ahhoz, hogy tartós, szép és kényelmes formulákat találjunk. A drogériás kínálat is tele van olyan darabokkal, amelyek könnyedén felveszik a versenyt a high-end termékekkel. Összegyűjtöttünk 8 kedvencet, amelyek között találsz klasszikus rúzst, folyékony matt árnyalatot és praktikus ceruzaformát is.

MAYBELLINE NEW YORK SuperStay Ink Crayon rúzsceruza

Ez a rúzsceruza igazi klasszikus a drogériás kínálatban. Krémes állaga miatt nagyon könnyen siklik az ajkakon, a beépített hegyezőnek köszönhetően pedig mindig precízen tudod felvinni. A színek intenzívek, a finish matt, mégis kényelmes viselet. Külön plusz, hogy rendkívül tartós: akár egész nap bírja anélkül, hogy kiszárítaná az ajkakat.

