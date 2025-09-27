„A nőket nem megérteni, hanem szeretni kell.” A női gondolkodás titka

Woody Allen egyszer azt mondta: „Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.” Volt férjem szerint olyan az agyam, mint az atomerőmű: ha egyszer beindul, lehetetlenség leállítani. A Facebookon pedig azt olvastam, hogy a női agy olyan, mint a Google: még nem is tudja az egész szót, és már találgat.

Gondolatokat teremteni – a semmiből

Igen, az emberek nagyon szeretnek gondolkozni. Ez persze nem mindig látszik meg, főleg, ha az egész emberiség eddigi létét nézzük, összefüggéseiben.

Mindenki béke után áhítozik, mégsem tudunk egy békés, jól működő világot létrehozni, ahogy saját magunkban sem tudunk sokszor egyensúlyi állapotot teremteni. Pedig valahol itt kellene kezdeni a dolgot, hiszen gondolkozni – vagy inkább gondolatokat gyártani – és sajnálni magunkat könnyebb, mint megmozdulni, és változtatni.

Miért félünk?

A probléma az élet velejárója. A problémamegoldás viszont sajnos nem, ahogy az sem, hogy gyermekinket megtanítsuk a probléma megoldására, uralására, a pozitív életszemléletre.

A rossz stratégiák miatt úgy keringünk egy megoldásra váró dolog körül, mint egy helikopter a fürdőszobában – hogy Schumachert idézzem. Rosszabb esetben nem foglalkozunk a dologgal, nem veszünk róla tudomást.

Ez azért tévút, mert a „rossz” gondolat ettől még ott van, alattomosan teszi az embereket feszültté. A megoldatlan probléma mindig feszültséghez, majd stresszes állapothoz vezet – ami, gyakorlatilag folyamatos félelemérzet.

A nők veszélyeztetettebbek

A nők sokkal emocionálisabb lények, sokkal több mindent fognak fel a világból. Életük nagy csapdája a türelem hiánya. A hibás probléma megoldás, többnyire, egy pillanatnyi emocionális döntés eredménye.

Innen két lehetőség adott: vagy a végsőkig ragaszkodnak a hibás úthoz, vagy további emocionális döntéssel, döntésekkel próbálják helyrehozni a dolgot. Így, kívülről az látszik, hogy a nők önfejűek, és/vagy döntésképtelenek.

Ilyenkor lép életbe a férfiak számra a „nem értem a nőket” című fejezet. Erre csak egy jó tanács van: „A nőket nem megérteni, hanem szeretni kell.” Ugyanis ha egy nő érzelmi biztonságban van, nem kezd el feleslegesen gondolkozni.

A türelem nagy erény

„Add, Uram, Istenem, most, de ha lehet, rögtön kettőt.” Ez genetikailag van szinte minden nőbe programozva. Az életkor előrehaladtával sokat javul, javulhat a helyzet, végleges megoldás nincs.

Régebben megtanították az anyák a lányuknak a helyes problémamegoldást, leginkább a türelmet és az értékelő szemlélődést, ami a legnagyobb kincs, nem csak a férjezett, hanem az egyedülálló nők esetében is.

A mai lányoknak, asszonyoknak azt javaslom, hogy, ha másképp nem megy, szabjanak egy döntés esetén ésszerű határidőket, mely idő alatt magától beérik a probléma megoldása. A türelem csak gyakorlat kérdése.

A mai nők élete nem kívánja meg az azonnali, végletes döntések meghozatalát – viszont nagy galibát okoz, ha valaki nem türelmes.

Az önfegyelem

A nők másik nagy hibája az önfegyelem hiánya. Ez teheti a legnagyobb nevetség tárgyává a nőt. Az önfegyelem az önkontrollal azonos, nem magával a kontrollal.

Míg a kontroll általános jelentéssel bír, azaz mindent és mindenkit irányítani, nevelni akar, ezáltal elviszi az energiánkat és energiát vesztünk, addig az önkontroll saját személyiségfejlődésünk fontos része, előrébb visz.

Tehát el kell döntenünk, hogy mit és miért, mikor akarunk kontroll alatt tartani – ez legyen leginkább saját magunk. Mint érzelmi megnyilvánulásaink egy része, mint gondolataink iránya, tetteink minősége mennyisége.

Tanulj, egyszerűsíts!

Mindenki emlékszik matekból arra, hogy a bonyolult egyenleteket egyszerűsíteni kell. Miért ne lehetne ugyanezt megtenni a problémákkal? Az egyszerűsítés egyik módja, ha barátnőinkkel addig boncolgatjuk a problémát, míg unalmassá nem kezd válni – így már nem fogunk elveszni a részletekben, a lényeget fogjuk látni.

Másik mód, hogy olyan emberekkel kell sok időt tölteni, akik nem agyalnak annyit. Nem azért, mert buták lennének hozzá, hanem azért, mert tapasztaltabbak. Minden nőnek életbevágóan fontos lenne – az anya-lánya kapcsolat minőségi változása miatt – hogy legyen egy idősebb barátnője, aki valóban barát, és aki komplexen látja már a világot, annak működését.

Akár problémamegoldási folyamatábrával is próbálkozhatunk, ám sajnos minden probléma más. Hatékony lehet az is, ha ellessük azt, hogy a férfiak hogyan csinálják, kérdezgetjük őket arról, hogy mikor, mért, de leginkább hogyan jutottak egy döntésre.

Ám ez a problémakör az életnek azon része, melynek megoldása jó kommunikáció, tanulás, személyiségfejlődés nélkül nem fog menni.

