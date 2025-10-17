Te is megálmodod a dolgokat? A pszichológia és a spiritualitás titkai

Az álmodás az emberi tapasztalat része, alapvetően fontos szerepet tölt be az agy működésében. A REM-fázisban, amikor az álmodás leg intenzívebb, az agy aktívan dolgozik fel emlékeket, érzéseket és élményeket. De ha visszatérő álmokat tapasztalunk, vagy konkrét események sejlenek fel előre az álmainkban, akkor hajlamosak vagyunk jelentést társítani hozzájuk.
Pszichológiai magyarázat: Az agy játéka
A pszichológia szerint az „előre megálmodás” jelensége többnyire a véletlen egybeesés és a tudatalatti munkájának köszönhető. Az agyunk számos információt dolgoz fel nap mint nap, és ezek az élmények gyakran visszaköszönnek az álmainkban. Olykor az álmok képesek előre jelezni, hogy mit tegyünk vagy hogy mi vár ránk, mert a tudatalatti az összegyűjtött tapasztalatok és érzelmek alapján következtetéseket von le, ami azután hasznos lehet a későbbiekben.