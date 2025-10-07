Meditáció helyett: nekem évek óta ez segít fókuszban maradni

A meditáció és a mindfulness sokak szerint a kiegyensúlyozott élet kulcsa, de nem mindenkinek válik be. Schuszter Borka megosztja, mi segít neki fókuszban maradni a mindennapokban.

Az utóbbi években szinte mindenhol azt hallani, hogy a meditáció és a mindfulness a kulcs a kiegyensúlyozott, fókuszált élethez. Én is próbálkoztam vele – többféle alkalmazással, vezetett meditációval és légzőgyakorlatokkal –, de valahogy sosem találtam meg benne azt, ami másoknak természetesen működik. Nem lettem tőle nyugodtabb, inkább csak frusztrált, hogy képtelen vagyok „kiüríteni az elmém”.

Pedig éreztem, hogy szükségem lenne valamire: mindig is olyan típus voltam, aki nagyon szeret elmélyedni feladatokban, de nagyon nehezen éri el ezt az elmélyülés állapotot, könnyen elkalandozik a figyelmem és néha másodpercek alatt vagyok képes teljesen elfelejteni dolgokat.

Podcastok házimunka közben

Az egyik ilyen bevált taktikám, hogy podcastot hallgatok, miközben házimunkát végzek. Az agyam sosem áll le teljesen: ha mosogatok, teregetek vagy porszívózok, közben mindig elkezdek gondolkodni ezer más dolgon. Ez általában szétszórttá tesz, és előfordul, hogy a munka végére sem érzem úgy, hogy igazán jelen voltam, sőt, sokszor egyfajta blokkhoz is vezet: mintha a gondolataim megakadályoznák, hogy felkeljek a kanapéról, és nekilássak a feladataimnak.

Amióta rájöttem, hogy egy jó beszélgetős vagy ismeretterjesztő podcast mennyire le tud kötni, sokkal könnyebben megy minden.

A figyelmem egy része az adott témán van, így nem kezdek el a bevásárlólistán, a jövő heti teendőkön vagy épp a félbehagyott e-maileken kattogni. Észrevettem, hogy sokkal hatékonyabb és nyugodtabb vagyok, ha közben a fülemben szól valami érdekes tartalom, ami leköti a figyelmem egy részét, és így a többi jelen tud maradni a feladatban.

