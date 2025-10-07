Meditáció helyett: nekem évek óta ez segít fókuszban maradni

Az utóbbi években szinte mindenhol azt hallani, hogy a meditáció és a mindfulness a kulcs a kiegyensúlyozott, fókuszált élethez. Én is próbálkoztam vele – többféle alkalmazással, vezetett meditációval és légzőgyakorlatokkal –, de valahogy sosem találtam meg benne azt, ami másoknak természetesen működik. Nem lettem tőle nyugodtabb, inkább csak frusztrált, hogy képtelen vagyok „kiüríteni az elmém”.
Pedig éreztem, hogy szükségem lenne valamire: mindig is olyan típus voltam, aki nagyon szeret elmélyedni feladatokban, de nagyon nehezen éri el ezt az elmélyülés állapotot, könnyen elkalandozik a figyelmem és néha másodpercek alatt vagyok képes teljesen elfelejteni dolgokat.
A meditációs technikák mégsem működtek nálam, és emiatt egy ideig bűntudatom is volt, mintha valami alapvető hiányosságom lenne. Aztán rájöttem: nem kell mindenkinek ugyanazt a módszert követnie. Nekem más eszközeim vannak, amik segítenek fókuszban maradni.
Olvass még a témában
Podcastok házimunka közben
Az egyik ilyen bevált taktikám, hogy podcastot hallgatok, miközben házimunkát végzek. Az agyam sosem áll le teljesen: ha mosogatok, teregetek vagy porszívózok, közben mindig elkezdek gondolkodni ezer más dolgon. Ez általában szétszórttá tesz, és előfordul, hogy a munka végére sem érzem úgy, hogy igazán jelen voltam, sőt, sokszor egyfajta blokkhoz is vezet: mintha a gondolataim megakadályoznák, hogy felkeljek a kanapéról, és nekilássak a feladataimnak.
A figyelmem egy része az adott témán van, így nem kezdek el a bevásárlólistán, a jövő heti teendőkön vagy épp a félbehagyott e-maileken kattogni. Észrevettem, hogy sokkal hatékonyabb és nyugodtabb vagyok, ha közben a fülemben szól valami érdekes tartalom, ami leköti a figyelmem egy részét, és így a többi jelen tud maradni a feladatban.