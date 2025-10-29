Ez a matekpélda megosztotta az internetet – szerinted mennyi a megoldás?
iStock

Ez a matekpélda megosztotta az internetet – szerinted mennyi a megoldás?

Arany Inez
Írta 2025.10.29.

A matematika világa tele van provokáló feladatokkal, amelyeket nem csupán a tanórákon találkozhatunk, hanem az interneten is gyakran felbukkanhatnak olyan rejtvények, amelyek komoly fejtörést okoznak felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Ilyen példa az a nemrégiben felkapott matekpélda, ami rendesen feldobta a közösségi médiát is.

A matekpélda: 8 ÷ 2(2 + 2)

Az egyszerűnek tűnő feladatban két teljesen különböző megoldás is születhet, attól függően, hogy ki milyen matematikai szabályok szerint oldja meg. Az alapvető kérdés, amit fel kell tennünk magunknak az, hogy hogyan is kell helyesen értelmezni az osztás és a zárójel közötti viszonyt a műveleti sorrend alapján.

Ha először a zárójelben lévő összeadást végezzük el, azaz 2 + 2 = 4, majd ezt szorozzuk meg 2-vel, az eredmény 8 lesz. Ekkor a feladat 8 ÷ 8-ra módosul, ami logikusan 1. Mások azonban másképp látják a helyzetet.

