Máris tele van karácsonyi dekorációkkal minden. Miért nem élhetjük-e még a jelent?

A kereskedelem állandóan a következő szezonra készít fel minket, így ellopva a jelen örömét. Vajon hogyan tudunk tudatosan védekezni a sietség ellen?

A boltok szerint mindig a következő évszakban kellene élnem. Te is észrevetted, hogy ellopják tőlünk a jelent?

Augusztus elején bementem az egyik boltba, hogy a lányomnak új fürdőruhát vegyek: annyit csúszdázott, hogy az előző teljesen elkopott. Odakint harminc fok volt, a nyár utolsó pillanatait próbáltuk kiélvezni – bent viszont egészen más világ fogadott.

A polcokon már kabátok lógtak, a kirakatban műgesztenyék és narancssárga levelek hirdették az őszt. Egy pillanatra meg is torpantam: miért akarnak már most a szürke, hűvös napokra hangolni, miközben a nyár még javában tart?

Az utóbbi években egyébként is egyre inkább fenntartásokkal kezelem a naptári évszakokat. Próbálok inkább a természet ritmusához igazodni, mert sokkal több logikát látok benne még úgyis, hogy érezhetően változik – többek között – az időjárásunk.

Gondolj csak bele: január elsején aligha adott bármi is ahhoz, hogy valóban támogatni tudja az életmódváltásodat a természet. Hideg van, rövidek a nappalok, alig van friss, szezonális étel a boltokban, a testünk pedig inkább pihenésre vágyik. Mégis még a csapból is az folyik, hogy most minden változtatást sikerre vihetsz…

Idén direkt figyeltem, és gyakorlatilag napra pontosan az őszi napéjegyenlőség után fordult hűvösebbre az időjárás, mintha a természet is jelezte volna: most jött el a váltás ideje. Szeptember 1-jén viszont még valódi kánikulában indult iskolába a lányom.

Úgy érzem, ez a furcsa kettősség ma már egész évben jelen van. Jóformán még a közepét sem értük el az egyik szezonnak, viszont a kereskedelem és mindaz, ami körülvesz minket, máris a következőre készít fel bennünket.

Van rá szakkifejezés is

A jelenség valós, és neve is van: „holiday creep” néven találhatunk róla információkat. A lényege, hogy a boltok egyre korábban kezdik el kirakni a szezonális vagy ünnepi árucikkeket. Így találkozhatunk karácsonyi dekorációval már októberben, húsvéti csokival februárban, vagy éppen őszi kabátokkal a legnagyobb nyári hőség idején.

Marketing szempontjából nagyon egyszerű a projekt felépítése, hiszen minél korábban kezdik a cégek a kampányt, annál hosszabb lesz a vásárlási időszak. Ez több eladást, gyorsabb készletpörgetést, ezáltal nagyobb bevételt jelent a cégeknek. Mivel a vizuális megjelenést és a kommunikációt már hónapokkal előre megtervezik, így amikor „elvileg” megérkezik a szezon, már minden javában készen áll.

