„Már évek óta nem csókolóztunk” – Monotogámia, azaz az unalomba fulladt kapcsolat

A monotogámia a monogámia és a monotónia keveréke, amely sok párkapcsolatban megjelenhet. Vajon ez a te kapcsolatodra is igaz?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A barátommal „monotogámiában” élünk, de ezzel sokan vannak így. A szó a monogámia és a monotónia ötvözete, a te kapcsolatodban is ismerős?

A rutin

Minden hét, minden hónap ugyanolyan. Én felkelek, elkészülök, ő még alszik. Elmegyünk dolgozni, hazajövünk. Én korábban, ő később. Szótlanul eszünk, kicsit beszélgetünk – többnyire a munkáról – miközben elpakolunk. Utána ő beül a konzol vagy a laptop elé, én pedig elterülök a kanapén a tévé előtt és benyomok egy sorozatot. Este néha próbálkozik, hogy szexeljünk, de én mindig túl fáradt vagyok hozzá.

Hétvégén mosunk, takarítunk, este a szokásos szex a megszokott forgatókönyvvel: ugyanazok a pózok, hangok, mintha századjára néznénk meg ugyanazt a pornófilmet. És hétfőn az egész kezdődik újra. Már próbálkoztunk feldobni az életünket, de pár hónap után mindig visszaesünk ebbe a rutinba. Ez azt jelenti, hogy így fogunk leélni egymás mellett egy egész életet? Olvass még a témában „Azért dobott, mert álmában nem segítettem neki”- A legképtelenebb szakítási indokok Igaz történetek. „Egyedül maradtam, erre a férjes barátnőim elfordultak tőlem” A csend hatása az agyra: 4 tudományos ok, amiért néha jó csendben lenni Együtt /s/írunk – együtt nevetünk: támogató női közösséget álmodott meg a Terézanyu írója

A cikk folytatódik, lapozz!