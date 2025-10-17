„Már évek óta nem csókolóztunk” – Monotogámia, azaz az unalomba fulladt kapcsolat

A barátommal „monotogámiában” élünk, de ezzel sokan vannak így. A szó a monogámia és a monotónia ötvözete, a te kapcsolatodban is ismerős?
A rutin
Minden hét, minden hónap ugyanolyan. Én felkelek, elkészülök, ő még alszik. Elmegyünk dolgozni, hazajövünk. Én korábban, ő később. Szótlanul eszünk, kicsit beszélgetünk – többnyire a munkáról – miközben elpakolunk. Utána ő beül a konzol vagy a laptop elé, én pedig elterülök a kanapén a tévé előtt és benyomok egy sorozatot. Este néha próbálkozik, hogy szexeljünk, de én mindig túl fáradt vagyok hozzá.
Hétvégén mosunk, takarítunk, este a szokásos szex a megszokott forgatókönyvvel: ugyanazok a pózok, hangok, mintha századjára néznénk meg ugyanazt a pornófilmet. És hétfőn az egész kezdődik újra. Már próbálkoztunk feldobni az életünket, de pár hónap után mindig visszaesünk ebbe a rutinba. Ez azt jelenti, hogy így fogunk leélni egymás mellett egy egész életet?
