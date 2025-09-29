Így lesz luxus hatású a fürdőszobád – Apró felújítási és dekor trükkök
iStock

A fürdőszoba, bár gyakran alábecsült terület a lakásban, valójában az egyik legfontosabb helyszíne a napi rutinnak. Az otthon kényelmének, eleganciájának és funkcionalitásának szempontjából a fürdőszoba kialakítása kulcsfontosságú lehet. Ha szeretnéd, hogy a fürdőszobád luxus érzetet keltsen, de nem kívánsz vagyonokat költeni egy teljes felújításra, az alábbi tippekkel jelentős változást érhetsz el anélkül, hogy mélyen a zsebedbe kellene nyúlnod.

Fények varázsa a megfelelő világítással

Egy jól megválasztott világítás csodákat tehet a fürdőszobával. Ha luxus hatást szeretnél elérni, érdemes többféle fényforrást is alkalmazni. Például egy elegáns, kis csillár a mennyezet közepén azonnal megváltoztatja a tér hangulatát. Ha ezt kombinálod néhány rejtett LED szalaggal a tükör körül, máris elérheted azt az exkluzív hatást, amire vágytál. Ne feledkezz meg a meleg fehér fényről, amely barátságos, mégis kifinomult megjelenést kölcsönöz a térnek.

Ugyanakkor a különféle fényforrásoknak szerepe van az árnyékok kialakításában is, ami tovább fokozhatja a tér dimenzionalitását. Ha van ablak a fürdőszobában, érdemes a természetes fény beáramlását is optimalizálni könnyed, világos függönyökkel.

