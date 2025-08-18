Ezért húz le bizonyos emberek jelenléte – Spirituális és gyakorlati okok

Valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már azt az érzést, amikor egy bizonyos személy társaságában, mintha kimerültség söpört volna végig rajtunk. Érzések, amik általában észrevétlenül lopóznak be az életünkbe, és csak utólag vesszük észre a mögöttük rejlő valódi okokat. Ezek az emberek olyan energiát hordoznak, ami képes teljesen lemeríteni minket, akár úgy, hogy észre sem vesszük. De vajon mi az, ami ilyenkor történik a háttérben?

A negatív energia hatása az emberi pszichére

Egyes emberek kisugárzása jelentős hatással lehet a lelkiállapotunkra, és ez nem csupán a közvetlen interakciókból fakad. Az ilyen emberek gyakran hordoznak magukban egyfajta negatív energiát, amely képes szinte kiszívni belőlünk az életerőt. Például, egy olyan személy, aki rendszeresen panaszkodik és úgy érzi, hogy minden helyzetben ő az áldozat, hajlamos lehet másokat is maga alá húzni az állandó negatív hullámaival.

Az energiaáramlás, amit egy ilyen személy kibocsát, gyakran zavaró és nyomasztó lehet. Azok az emberek, akik érzékenyek mások hangulatára, gyorsan válhatnak ilyen helyzetek áldozatává.

Ez nem csak érzelmileg, hanem mentálisan is kimerítő lehet, hiszen észrevétlenül is elvehetik az energiát, amire a mindennapi feladatainkhoz szükségünk van.