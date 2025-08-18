Ezért húz le bizonyos emberek jelenléte – Spirituális és gyakorlati okok

A negatív energia hatása az emberi pszichére
Egyes emberek kisugárzása jelentős hatással lehet a lelkiállapotunkra, és ez nem csupán a közvetlen interakciókból fakad. Az ilyen emberek gyakran hordoznak magukban egyfajta negatív energiát, amely képes szinte kiszívni belőlünk az életerőt. Például, egy olyan személy, aki rendszeresen panaszkodik és úgy érzi, hogy minden helyzetben ő az áldozat, hajlamos lehet másokat is maga alá húzni az állandó negatív hullámaival.
Az energiaáramlás, amit egy ilyen személy kibocsát, gyakran zavaró és nyomasztó lehet. Azok az emberek, akik érzékenyek mások hangulatára, gyorsan válhatnak ilyen helyzetek áldozatává.
Ez nem csak érzelmileg, hanem mentálisan is kimerítő lehet, hiszen észrevétlenül is elvehetik az energiát, amire a mindennapi feladatainkhoz szükségünk van.