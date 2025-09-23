5 lelki gyakorlat, ami segít átvészelni idén a napfény hiányát

Az év hidegebb hónapjai közeledtével sokunk számára a napfény és a világosság hiánya jelenti a legnagyobb próbatételt. Ezek az időszakok, amikor korán sötétedik és sokszor ködös, borongós a reggel, lehangoló hatással lehetnek a kedélyállapotunkra. A napfény különösen fontos szerepet játszik a szervezet biológiai működésében, nemcsak a D-vitamintermelés természetes forrása, hanem a hangulatunkat is befolyásolja. Kevés napfény esetén szervezetünk melatonin- és szerotoninszintje is változik, ami kihatással lehet a motivációra és az általános közérzetre.

A szezonális hangulatzavar, más néven SAD (Seasonal Affective Disorder) az egyik legismertebb tünete ennek a napszakváltozásnak, amely fáradtságot, energiahiányt és egyéb mentális nehézségeket okozhat. Bár a tünetek enyhíthetők gyógyszeres kezeléssel, sokan választják az alternatív megoldásokat, hogy leküzdjék a depresszió jeleit. Ezek közé tartoznak a lelki gyakorlatok is, melyekkel nemcsak a testi, hanem a lelki egészségünket is megtarthatjuk ezekben a szürke hónapokban.

A hála gyakorlása

Az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megküzdjünk a napfény hiányával, a hála rendszeres gyakorlása. Ha nap mint nap időt szentelünk arra, hogy tudatosan összpontosítsunk azokra a dolgokra, amelyekért hálásak lehetünk, az látványosan javítja a hangulatunkat és segít a mentális egyensúly fenntartásában.

A hála gyakorlása történhet egy napló vezetésével, ahol minden este leírjuk azt a három dolgot, amiért aznap hálásak lehetünk. Lehet ez egy kedves gesztus egy baráttól, az a szépen sütött kenyér reggelire vagy éppen egy élvezetes délutáni séta.

