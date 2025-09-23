5 lelki gyakorlat, ami segít átvészelni idén a napfény hiányát

A szezonális hangulatzavar, más néven SAD (Seasonal Affective Disorder) az egyik legismertebb tünete ennek a napszakváltozásnak, amely fáradtságot, energiahiányt és egyéb mentális nehézségeket okozhat. Bár a tünetek enyhíthetők gyógyszeres kezeléssel, sokan választják az alternatív megoldásokat, hogy leküzdjék a depresszió jeleit. Ezek közé tartoznak a lelki gyakorlatok is, melyekkel nemcsak a testi, hanem a lelki egészségünket is megtarthatjuk ezekben a szürke hónapokban.
A hála gyakorlása
Az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megküzdjünk a napfény hiányával, a hála rendszeres gyakorlása. Ha nap mint nap időt szentelünk arra, hogy tudatosan összpontosítsunk azokra a dolgokra, amelyekért hálásak lehetünk, az látványosan javítja a hangulatunkat és segít a mentális egyensúly fenntartásában.
A hála gyakorlása történhet egy napló vezetésével, ahol minden este leírjuk azt a három dolgot, amiért aznap hálásak lehetünk. Lehet ez egy kedves gesztus egy baráttól, az a szépen sütött kenyér reggelire vagy éppen egy élvezetes délutáni séta.
