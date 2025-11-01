Lehetünk-e barátok, ha másik oldalra szavazunk?
iStock

Lehetünk-e barátok, ha másik oldalra szavazunk?

Schuster Borka
Írta 2025.11.01.

A politika sokszor szakít szét baráti társaságokat és családokat, hiszen különböző politikai nézetek összeegyeztethetetlen világképeket képviselhetnek. De vajon megőrizhetjük-e kapcsolatainkat a nézetkülönbségek ellenére?

Gyakran halljuk, hogy Magyarország mennyire polarizált ország lett. Baráti társaságokat, családokat, munkahelyi közösségeket szakít szét a politika: régi barátok fordulnak el egymástól, rokonok vesznek össze ünnepi asztaloknál, és viták mérgezik meg a korábban békés beszélgetéseket.

Ez a jelenség önmagában is fájdalmas, hiszen mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy egy demokráciában lehet vitatkozni, lehet másképp gondolkodni, mégis közös alapokra építve megőrizni a kapcsolatainkat. Nem kellene, hogy a politikai nézetek olyan falakat emeljenek, amelyeken már nem lehet átlátni.

Elméletben ez nagyon szépen hangzik: különbséget tudunk tenni a nézeteink és a személyes kapcsolataink között. Ám a valóság egyre inkább azt mutatja, hogy a politikai irányzatok nem egyszerűen különböző véleményeket képviselnek, hanem sokszor egymással összeegyeztethetetlen világképeket. Már nem arról van szó, hogy az adó mértékén vagy a Szabadság híd színén vitatkozunk – bár ezek is komoly politikai kérdések lehetnek –, hanem arról, hogy teljesen másként gondolkodunk az alapvető emberi értékekről.

Ha csak arról lenne szó, hogy kinek melyik párt programja szimpatikusabb, vagy hogy melyik kormányzati intézkedést tartja hasznosabbnak, valószínűleg könnyebb lenne különválasztani a politikát a magánélettől. Egy-egy adópolitikai kérdés vagy gazdasági vita miatt talán valóban nem érdemes emberi kapcsolatokat megszakítani. Ezekről lehetne kulturáltan vitatkozni, érveket ütköztetni, akár kompromisszumra jutni.

