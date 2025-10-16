Lehallgatták a privát beszélgetésemet: amikor a magánélet sérül
iStock

Lehallgatták a privát beszélgetésemet: amikor a magánélet sérül

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.16.

Mindig azt hittem, hogy a lehallgatás csak másokkal történhet meg, de amikor saját életemben találkoztam vele, minden megváltozott. A magánélet megsértése nemcsak jogi kérdés, hanem a bizalom és a szabadság alapjainak megrendülése is.

Kémfilmek, politikai botrányok, titkosszolgálatok és maffiahálózatok – mindig is érdekelt ez a téma, tudtam, hogy létezik körülöttünk egy párhuzamos világ, de valahol mélyen azt gondoltam: „velem még csak hasonló sem történhet meg”.

Azt hittem, az ilyen történetek a távoli hírekben maradnak.

Az ember olvas róla, talán még meg is borzong, de a saját életébe sosem helyezi bele a „lehallgatós sztorikat”. Aztán egyszer csak ott állsz, és rájössz, hogy valaki valóban belépett a legintimebb beszélgetéseid közé. És onnantól kezdve minden más súlyt kap.

Egy régi, szeretett barátnőmmel ültem be kávézni. Csupa hétköznapi pillanat: gőzölgő eszpresszó, beszélgetés a gyerekekről, munkáról, érzésekről, változásokról – minden ítélkezéstől mentesen, ahogy az legjobb barátnők között lenni szokott. Olyan találkozást képzelj magad elé, amiben leteheted a szerepeidet és megengedheted, hogy teljesen önmagad legyél.

Olvass még a témában

Pár tartalmas órát követően, hosszú ölelkezés után elbúcsúztunk. Mivel messzebb lakunk egymástól, mindig írok neki, hogy „egyben hazaértem”, ez nálunk amolyan kis rituálé. Most viszont nem én írtam először. Ő üzent, zaklatottan. A férje otthon már tényként rukkolt elő olyasmivel, amit épp az előbb, kettesben beszéltünk meg.

Abban a pillanatban lefagytam. Nem akartam elhinni. Egy teljesen hétköznapi este utórezgése átváltott valami nagyon sötétbe, valami egészen valóságos félelembe. Rájöttem: amit biztonságosnak, privátnak és intimnek hittem, abban valaki más is ott volt. És nem csak véletlenül hallgatott minket, mint amikor átszűrődik a paravánon keresztül néhány gondolat a melletted ülőktől, hanem direkt figyelt, szövegkörnyezetből kiragadott és ítélkezett.

