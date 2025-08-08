Ez a 7 legtermészetesebb hajszín a szakemberek szerint

Bár a platinaszőke, az élénk levendula vagy a cseresznyepiros hajszínekszórakoztatóak lehetnek, sokak számára egy természetes hajszín közelebb állhat az elérhető opciókhoz. A naturális árnyalatokat általában könnyebb viselni, sokkal meggyőzőbb, és könnyebben karbantartható is. Lássuk, melyik a 7 legtermészetesebb hajszín.

Amikor megpróbálod kitalálni, pontosan mi is a természetes hajszíned, érdemes visszanézni gyermekkorod fényképeit. „A gyerekek hajszíne általában lágyabb, pasztellesebb árnyalatú, és gyakran jelentős színárnyalatbeli különbségeket mutat” – magyarázza Paul Cucinello, hírességek fodrásza és a Cucinello Beauty társalapítója. „A bőrszíned és szemszíned figyelembevétele is segíthet a megfelelő irány megtalálásában. A természetes hajszínek kiegészítik és kiemelik a vonásaidat, előhozva azt a pluszt, amit a legtöbb ember nem igazán tud megfogalmazni. Ez az a fajta változás, amely rengeteg bókot hoz az általános megjelenésedre, nem csak a hajadra.”

Bár a természetes hajszíneket könnyebb karbantartani, mint a nagyon természetellenes színeket, még mindig szükség van némi gondozásra annak érdekében, hogy a hajszín ne oxidálódjon annyira, hogy rézvörösnek vagy durvának tűnjön” – magyarázza Cucinello. A színtartó samponok és hővédő termékek használata a forró eszközök használatakor elengedhetetlenek. A következő részben összegyűjtöttük a legtermészetesebb hajszíneket, hogy segítsünk megtalálni a hozzád legjobban illő árnyalatot.

Az eszpresszó szín különösen akkor fog jól állni, ha nagyon világos vagy nagyon sötét szemszíned van. Fontos, hogy ne legyen túlzottan telített sötétbarna árnyalat, hogy elkerüld, hogy mesterséges feketének tűnjön, ami ritkán fordul elő természetesen, és általában nem túl előnyös vagy természetes megjelenésű, Paul Cucinello szerint. „Ha a hajad már eleve sötétebb, ez a szín könnyen karbantartható és elérhető.” Amennyiben sok ősz hajad van, ez a sötét szín rendkívül nagy karbantartást igényel, mivel a hajtövek már két héten belül láthatóvá válnak, és tartós hajfestéket igényelnek az ősz hajszálak eltakarásához.



