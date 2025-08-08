Ez a 7 legtermészetesebb hajszín a szakemberek szerint

Bár a platinaszőke, az élénk levendula vagy a cseresznyepiros hajszínekszórakoztatóak lehetnek, sokak számára egy természetes hajszín közelebb állhat az elérhető opciókhoz. A naturális árnyalatokat általában könnyebb viselni, sokkal meggyőzőbb, és könnyebben karbantartható is. Lássuk, melyik a 7 legtermészetesebb hajszín.
Amikor megpróbálod kitalálni, pontosan mi is a természetes hajszíned, érdemes visszanézni gyermekkorod fényképeit. „A gyerekek hajszíne általában lágyabb, pasztellesebb árnyalatú, és gyakran jelentős színárnyalatbeli különbségeket mutat” – magyarázza Paul Cucinello, hírességek fodrásza és a Cucinello Beauty társalapítója. „A bőrszíned és szemszíned figyelembevétele is segíthet a megfelelő irány megtalálásában. A természetes hajszínek kiegészítik és kiemelik a vonásaidat, előhozva azt a pluszt, amit a legtöbb ember nem igazán tud megfogalmazni. Ez az a fajta változás, amely rengeteg bókot hoz az általános megjelenésedre, nem csak a hajadra.”
Bár a természetes hajszíneket könnyebb karbantartani, mint a nagyon természetellenes színeket, még mindig szükség van némi gondozásra annak érdekében, hogy a hajszín ne oxidálódjon annyira, hogy rézvörösnek vagy durvának tűnjön” – magyarázza Cucinello. A színtartó samponok és hővédő termékek használata a forró eszközök használatakor elengedhetetlenek. A következő részben összegyűjtöttük a legtermészetesebb hajszíneket, hogy segítsünk megtalálni a hozzád legjobban illő árnyalatot.
1/7 Eszpresszó
