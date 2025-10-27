Az 5 legrosszabb tulajdonságod, születési időd szerint. Magadra ismersz?
Az 5 legrosszabb tulajdonságod, születési időd szerint. Magadra ismersz?

Szőke Angéla
2025.10.27.

Feltűnt már néhány rossz tulajdonságod, ami olyan, mintha a semmiből jönne? Lehet, hogy a csillagjegyed a felelős. Minden jegynek van ugyanis egy uralkodó bolygója és eleme (föld, levegő, tűz, víz) melyek befolyásolják személyiségünket és szokásainkat, illetve azt, hogy hogyan állunk hozzá az élet nehézségeihez. Az önismerethez tehát nem árt tudni, mik azok a tulajdonságaink, melyeket horoszkópunknak köszönhetünk, hiszen ez a tudás segítségünkre lehet majd a jövőben. Ha például hajlamos vagy túlköltekezni vagy túldolgozni magad, hasznos tisztában lenni vele, ennek mi áll hátterében. Így nemcsak könnyebben oldhatjuk meg problémáinkat, hanem könnyebben is változtathatunk rossz beidegződéseinken. Íme az öt legrosszabb tulajdonságod, a csillagjegyed alapján.

1/12 Kos

Kos
A Kos néha úgy beszél, mint egy kocsis és ugyan csak hangsúlyozni szeretné mondanivalóját, de valójában zavaróan trágár. Sokszor cselekszik meggondolatlanul, fejjel megy a falnak. Hajlamos félbeszakítani mást, hogy az ő mondanivalója hangozzon el. Túl sok kávét iszik és az állandó hajpödrése mások számára idegesítő lehet.

2/12 Bika

Bika
Még el sem hangzott a kérdés, a Bika egyből nemet mond, anélkül, hogy végighallgatná a másikat. A szívfájdalmát hajlamos vásárlásba fojtani és minden változást bizalmatlanul fogad. Szokásai rabja, nehezen változtat és esténként gyakran csikorgatja a fogát.

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikrek imádja a szaftos történeteket, ezért gyakran pletykálkodik. A telefonjától nagyon nehezen válik meg, egész nap a markában szorongatja. Képtelen hosszabb ideig egyetlen dologra koncentrálni, figyelme – ahogy ő maga is – szerteszét ágazik. Könnyen elunja magát, mindig más tevékenységbe kap bele.

