A világ legintelligensebb kutyafajtája: valóban megértenek több mint 1000 szót?

A Border Collie kimagaslóan intelligens
A Border Collie, amely Skócia és Anglia határvidékéről származik, híres a kivételes intelligenciájáról és munkabírásáról. Az intelligenciájuk mérése és érvényesítése érdekében számos kutatást végeztek. Dr. Stanley Coren kutyapszichológus például három kategóriába sorolta a kutyák intelligenciáját: ösztönös intelligencia (öröklött képességek, például terelés), adaptív intelligencia (új feladatok megtanulása és problémamegoldás), valamint munkafeladat-alapú intelligencia (engedelmesség és parancskövetés).
A Border Collie kiemelkedően teljesít a munkafeladat-alapú kategóriában: képes akár 200–300 különböző szót és parancsot is megérteni, valamint összetett utasításokat értelmezni. A fajta leglátványosabb példája Chaser, egy dél-karolinai Border Collie, aki tudományos vizsgálatokban bizonyította, hogy több mint 1000 tárgy nevét ismerte fel és különböztette meg, sőt képes volt új szavak jelentését is kikövetkeztetni. Ez a képesség a kutyák világában páratlan, és jól mutatja, miért tekintik a Border Collie-t a legintelligensebb kutyafajtának.