A világ legintelligensebb kutyafajtája: valóban megértenek több mint 1000 szót?

A kutyák, a háziasított állatok világában különleges helyet foglalnak el, hiszen már régóta az ember legjobb barátainak számítanak. Azonban az, hogy egyes kutyák valóban képesek bonyolultabb kommunikációra és gondolkodásra, sokak számára még mindig meglepő lehet. A Border Collie, amelyet gyakran a legintelligensebb kutyafajták közé sorolnak, különösen érdekes ebből a szempontból. De vajon tényleg igaz, hogy ezek a kutyák több mint 200 szót megérthetnek?

A Border Collie kimagaslóan intelligens

A Border Collie, amely Skócia és Anglia határvidékéről származik, híres a kivételes intelligenciájáról és munkabírásáról. Az intelligenciájuk mérése és érvényesítése érdekében számos kutatást végeztek. Dr. Stanley Coren kutyapszichológus például három kategóriába sorolta a kutyák intelligenciáját: ösztönös intelligencia (öröklött képességek, például terelés), adaptív intelligencia (új feladatok megtanulása és problémamegoldás), valamint munkafeladat-alapú intelligencia (engedelmesség és parancskövetés).

A Border Collie kiemelkedően teljesít a munkafeladat-alapú kategóriában: képes akár 200–300 különböző szót és parancsot is megérteni, valamint összetett utasításokat értelmezni. A fajta leglátványosabb példája Chaser, egy dél-karolinai Border Collie, aki tudományos vizsgálatokban bizonyította, hogy több mint 1000 tárgy nevét ismerte fel és különböztette meg, sőt képes volt új szavak jelentését is kikövetkeztetni. Ez a képesség a kutyák világában páratlan, és jól mutatja, miért tekintik a Border Collie-t a legintelligensebb kutyafajtának.

