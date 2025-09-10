Az 5 legféltékenyebb csillagjegy a párkapcsolatokban

Skorpió
A Skorpiók érzelmi mélységeiről és intenzív természetükről ismertek, ami gyakran féltékenység formájában nyilvánul meg párkapcsolataikban. E jegy szülöttjei rendkívül szenvedélyesek, és amikor a szerelemről van szó, mindent beleadnak. Ezért természetes, hogy bármilyen fenyegetés vagy bizonytalanság esetén hajlamosak a féltékenységre.
A Skorpiók számára a féltékenység gyakran abból fakad, hogy mélyen akarják ismerni és kontrollálni a partnerük belső világát. A bizalom kiépítése és fenntartása fontos számukra ahhoz, hogy kapcsolatuk kiegyensúlyozott maradjon.
