Így vidd be a népszerű buklé anyagot a lakásba – 7 dekor trükk

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.07.

A lakberendezés világában a különböző textíliák használata hatalmas szerepet játszik a tér megjelenésében és hangulatában. A buklé anyag, különleges textúrájával és puhaságával, gyorsan a lakberendezők kedvenc anyagává vált. De miért olyan vonzó ez az anyag, és hogyan használhatjuk otthonaink díszítésére? Lássunk néhány profi trükköt, amelyekkel a lakberendezők dolgoznak.

A buklé egyfajta szövési technika, amely különböző vastagságú fonalak kombinációjából születik. Eredménye egy egyedülálló, gömbös textúra, amit azonnal észreveszünk, amikor ránézünk vagy megérintjük. Az ilyen textúrák rendkívül vonzóvá tehetik a belső tereket, mivel vizuális és tapintási érdeklődést ébresztenek.

A gömbös szerkezet különösen előnyös egy minimalista, letisztult környezetben, ahol a textúrák kiemelhetők és hangsúlyosak lehetnek. A lakberendezők előszeretettel alkalmazzák ezt az anyagot az ülőgarnitúrák kárpitozásához, hiszen így az egyszerű formák is izgalmasabbá válnak.

Buklé a bútorokon

Az ülőgarnitúrákon alkalmazott buklé anyagok nemcsak esztétikai okokból kedveltek, hanem praktikusságuk miatt is.

A strapabíró, könnyen tisztítható tulajdonságaik miatt ideális választás hektikus háztartások számára, ahol a családok gyakran használják a nappali bútorokat.

A buklé kárpitozást gyakran kombinálják semleges, natúr színekkel, mint például bézs, szürke vagy fehér, hogy a textúra önmagában váljon a fő látványelemmé. Ugyanakkor merészebb árnyalatokat is választhatunk, ha a helyiség fókuszpontjává szeretnénk tenni egy-egy bútordarabot.

