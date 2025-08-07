Így vidd be a népszerű buklé anyagot a lakásba – 7 dekor trükk

A buklé egyfajta szövési technika, amely különböző vastagságú fonalak kombinációjából születik. Eredménye egy egyedülálló, gömbös textúra, amit azonnal észreveszünk, amikor ránézünk vagy megérintjük. Az ilyen textúrák rendkívül vonzóvá tehetik a belső tereket, mivel vizuális és tapintási érdeklődést ébresztenek.
A gömbös szerkezet különösen előnyös egy minimalista, letisztult környezetben, ahol a textúrák kiemelhetők és hangsúlyosak lehetnek. A lakberendezők előszeretettel alkalmazzák ezt az anyagot az ülőgarnitúrák kárpitozásához, hiszen így az egyszerű formák is izgalmasabbá válnak.
Buklé a bútorokon
Az ülőgarnitúrákon alkalmazott buklé anyagok nemcsak esztétikai okokból kedveltek, hanem praktikusságuk miatt is.
A buklé kárpitozást gyakran kombinálják semleges, natúr színekkel, mint például bézs, szürke vagy fehér, hogy a textúra önmagában váljon a fő látványelemmé. Ugyanakkor merészebb árnyalatokat is választhatunk, ha a helyiség fókuszpontjává szeretnénk tenni egy-egy bútordarabot.