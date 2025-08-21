7 stílusos IKEA alapdarab, amiért a lakberendezők is odavannak

Az IKEA-ban mindenki talál valamit, legyen szó egy egyetemi szoba gyors frissítéséről vagy egy régóta berendezett otthon finomításáról.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az IKEA-ban mindenki talál valamit, legyen szó egy egyetemi szoba gyors frissítéséről vagy egy régóta berendezett otthon finomításáról. Hogy miért? Mert rengeteg darab van, nem kell hozzá mélyen a zsebedbe nyúlni, és a letisztult skandináv vonal miatt szinte magától illeszkedik bárhová. És tudod mi a meglepő? Még a profi belsőépítészek is szívesen töltik meg a kosarukat ebben az üzletben. Íme, miket visznek haza a saját projektjeikhez, amikor benéznek az áruházba.

1. Világítás

ikea.com

A tervezők szerint az IKEA tele van kiváló világítással. „A lámpáik, mint a SINNERLIG függőlámpa vagy a NYMÅNE fali lámpák, letisztult vonalakat, jó arányokat és komoly értéket adnak ár érték arányban,” mondják Barry Bordelon és Jordan Slocum, a The Brownstone Boys belsőépítész párosa.

2. Tárolórendszerek és egységek

ikea.com

Az IKEA elég híres a tárolórendszereiről, és nem véletlenül! „Nagyon sokféle, testre szabható tárolási megoldást kínálnak (polcok, szekrények), különböző méretekben, színekben és felületekkel” – magyarázza Colleen Bennett a CBB Design Firmtől. „Ráadásul remek kiindulópontok DIY-projektekhez, így az emberek saját ízlésük szerint alakíthatják őket.” Mások ezeket olvassák Így állíthatod meg végre, hogy a szőnyeged sarkai felpöndörödjenek 7 kreatív csináld-magad kerti bútor raklapokból, faládákból Így szabadulhatsz meg a dohos szagtól az otthonodban – a kanapétól a pincéig Optikai illúzió stílusosan: így használj tükröket a térnöveléshez

Talán a legikonikusabb darabjuk a KALLAX polcrendszer, amit szinte mindannyian láttunk már. „Hihetetlenül sokoldalú, lehet szobaelválasztó vagy akár játék rendszerező, rengeteg lehetőséget kínál” – mondja Evelina Juzėnaitė, a Planner 5D vezető belsőépítésze. „A gardróboknál pedig a PAX rendszer nagyon kényelmes és megfizethető, így egyedi tárolási megoldásokat hozhatsz létre.”

Juzėnaitė szerint az egyik legnagyobb előnye annak, ha az IKEA-tól rendelsz gardróbrendszert, hogy saját konfigurációt alakíthatsz ki fiókokkal, polcokkal, világítással és tükrökkel, még akkor is, ha a tér szabálytalan alakú.

3. Étkészlet

ikea.com

Ne hagyd ki az IKEA étkészletválasztékát! „A minimalista formák és a matt felületek emelkedett hatást keltenek anélkül, hogy túlkomplikáltak lennének,” mondják a Brownstone Boys. „Ráadásul jó érzés, ha valami jól néz ki, és nem pánikolsz, ha esetleg eltörik.”

Iryna Kolosvetova, az asztaldíszítő és a Fine Dining 4 Home kreatív igazgatója is megerősíti ezt, szeret az IKEA-hoz fordulni funkcionalitásban és stílusban is jól működő alapdarabokért. „Az IKEA étkészlete az egyik kedvencem, különösen a FÄRGRIK és OFANTLIGT sorozat,” magyarázza. „Tartósak, megfizethetőek, és elég letisztultak ahhoz, hogy vintage vagy kézműves darabokkal keverve stílusos, mégis könnyed összhatást adjanak. Imádom, hogy a tiszta vonalaik miatt az étel lesz a főszereplő anélkül, hogy túlzsúfolnák az asztalt.”

A cikk folytatódik, lapozz!