5 lakberendezési döntés, amit 10-ből 9 ember megbán
Unsplash

5 lakberendezési döntés, amit 10-ből 9 ember megbán

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.15.

A lakberendezés olyan terület, ahol a kreativitás és a gyakorlatiasság kéz a kézben jár, ám mégis sok esetben előfordul, hogy nem születnek ideális döntések. Ahogyan az évek során változik az ízlésünk, és a trendek is folyamatosan megújulnak, gyakran előfordulhat, hogy egy-egy korábban jól megfontoltnak hitt döntésünk később már nem tűnik olyan jó ötletnek.

Ezek a hibák legtöbbször elkerülhetők, ha bizonyos alapelveket figyelembe veszünk a tervezés során és hosszú távon gondolkodunk. Az alábbiakban öt olyan lakberendezési döntést mutatunk be, amelyet tízből kilenc ember megbán, még ha az első pillanatban tökéletes döntésnek is tűnt.

Túlzottan merész színek választása

Nagy lelkesedéssel vethetjük bele magunkat az otthonunk színvilágának megtervezésébe, ám a túlságosan merész színek választása sokszor megbánással járhat. Egy-egy élénk színhasználat az otthonunk különböző pontjain igazán különleges és egyedi hatást kelthet, de hamar meg is unhatjuk, vagy épp zavaróvá is válhat számunkra.

Érdemes a színek kiválasztásánál hosszú távra tervezni és olyan árnyalatokat választani, amelyek többféle stílushoz is passzolnak, így később könnyedén alakíthatunk a bútorokon vagy kiegészítőkön anélkül, hogy az egész helyiség tónusát újra kelljen gondolni.

