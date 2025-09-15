5 lakberendezési döntés, amit 10-ből 9 ember megbán

Ezek a hibák legtöbbször elkerülhetők, ha bizonyos alapelveket figyelembe veszünk a tervezés során és hosszú távon gondolkodunk. Az alábbiakban öt olyan lakberendezési döntést mutatunk be, amelyet tízből kilenc ember megbán, még ha az első pillanatban tökéletes döntésnek is tűnt.
Túlzottan merész színek választása
Nagy lelkesedéssel vethetjük bele magunkat az otthonunk színvilágának megtervezésébe, ám a túlságosan merész színek választása sokszor megbánással járhat. Egy-egy élénk színhasználat az otthonunk különböző pontjain igazán különleges és egyedi hatást kelthet, de hamar meg is unhatjuk, vagy épp zavaróvá is válhat számunkra.
Érdemes a színek kiválasztásánál hosszú távra tervezni és olyan árnyalatokat választani, amelyek többféle stílushoz is passzolnak, így később könnyedén alakíthatunk a bútorokon vagy kiegészítőkön anélkül, hogy az egész helyiség tónusát újra kelljen gondolni.
