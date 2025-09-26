Az 5 leghosszabb élettartamú kutyafajta és 5, aki hamarabb elbúcsúzik

A leghosszabb életű kutyafajták
Csivava
A csivava az egyik legismertebb hosszan élő kutyafajta, amely gyakran eléri a 15-20 éves életkort is. Ezek az apró termetű kutyák nemcsak rendkívül bájosak, de kicsiny méretük ellenére igen nagy személyiséggel rendelkeznek. Az egészségük megőrzése érdekében figyelmet kell fordítani a megfelelő táplálásra és rendszeres állatorvosi ellenőrzésekre.
Jack Russell Terrier
A Jack Russell terrier, mint az egyik legnagyobb energiájú és intelligens fajták egyike, gyakran él 16 évnél is hosszabb ideig. Ezen fajták életereje szinte kifogyhatatlan, és bár apró termetűek, mindig készen állnak új kalandokra és játékokra. Az aktív életmód és a megfelelő táplálkozás alapvető fontosságúak egészségük szempontjából.
Tacskó
A híres hosszú testű tacskók gyakran élnek 12-16 évet is, és rendkívül ragaszkodóak gazdáikhoz. Ezek a kutyák különösen hajlamosak a gerincproblémákra, így az ideális testsúly megtartása és a megfelelő mozgás biztosítása létfontosságú számukra.
Yorkshire Terrier
A yorkshire terriert gyakorta látjuk szépségversenyekben, de emellett hosszú élettartamáról is híres. Ezek a kutyák gyakran elérik a 14-16 éves kort, és nagy odafigyelést igényel az ápolásuk. A kis méret ellenére rendkívül élénkek, ezért szükségük van a rendszeres testmozgásra és egészséges étrendre.
Máltai selyemkutya
Ezek az elegáns kis kutyák 12-15 évig élhetnek, és sokan csodálják őket selymes, hosszú szőrük miatt. A máltai selyemkutya nagyszerű társállat, bár rendszeres ápolást és egészséges életmódot követel.