Döbbenetes tények az állatvilágból: tényleg képesek számolni a méhek?

Arany Inez
Írta 2025.09.07.

Az állatvilág tele van meglepő és elképesztő intelligencia-megnyilvánulásokkal, sokan azonban alábecsülik ezeket a képességeket. Vegyük például a méheket: ezek a kicsiny, ámde annál hasznosabb élőlények képesek számolni. Kutatások bebizonyították, hogy a méhek képesek megkülönböztetni különböző mennyiségű tárgyat, és egyszerű matematikai műveletekre is képesek.

Lenyűgöző intelligenciájú méhek

Vegyük például a méheket: ezek az apró rovarok nemcsak a beporzás miatt nélkülözhetetlenek az emberiség számára, hanem elképesztő szellemi képességeikkel is folyamatosan meglepik a kutatókat.

Az elmúlt években több vizsgálat is kimutatta, hogy a méhek képesek számolni. Egy 2018-ban az ausztrál RMIT Egyetem és a francia CNRS kutatócsoportja által publikált tanulmány szerint a méhek megértik a „nulla” fogalmát, és a számokat növekvő vagy csökkenő sorrendben is képesek megkülönböztetni. Ez hatalmas meglepetést okozott a tudományos világban, hiszen eddig úgy gondolták, hogy ilyen absztrakciós szint csak a magasabb rendű emlősök sajátja. A kísérletek során a méhek akkor kaptak jutalmat, ha a kisebb számú mintát választották a nagyobb helyett, és hamar rájöttek a helyes megoldásra.

De ezzel nincs vége: egy 2019-es kutatás szerint a méhek egyszerű matematikai műveleteket, például összeadást és kivonást is képesek elvégezni. A tudósok speciális labirintusokban tesztelték őket, ahol színekkel jelölték az alapműveleteket. A méhek képesek voltak a szabályokat elsajátítani, és nagyjából 70%-os pontossággal választották a helyes megoldást – ami a rovarvilágban szinte felfoghatatlan teljesítmény.

A döbbenetes képességeik azonban nem állnak meg a „számolásnál”. A méhek térképészek is egyben: a Nap állását és a tájékozódási pontokat használva több kilométer távolságból is pontosan visszatalálnak a kaptárhoz. A híres „méhtánc”, amit Karl von Frisch Nobel-díjas etológus írt le a 20. század közepén, valójában egy bonyolult kommunikációs rendszer, amellyel a dolgozó méhek a többieknek átadják a táplálékforrás pontos helyét. A tánc iránya a Naphoz viszonyítva mutatja meg az útirányt, a tánc sebessége pedig az élelemtől való távolságot.

Mindezek mellett a méhek hihetetlen memóriával rendelkeznek. Kísérletekben bizonyították, hogy képesek több napig, sőt hetekig emlékezni bizonyos színekre és mintákra, amelyek a táplálékforrásokat jelezték számukra. Ez különösen figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy agyuk alig akkora, mint egy szezámmag.

A kutatók szerint a méhek kognitív képességei nemcsak a saját túlélésüket biztosítják, hanem hatalmas inspirációt is jelentenek az emberiség számára. A mesterséges intelligencia és a robotika területén például gyakran vizsgálják a méhek viselkedését, hogy új algoritmusokat fejlesszenek ki a kollektív tanulásra és az útvonal-optimalizálásra.

