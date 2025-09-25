6 különös álomszimbólum, ami ősszel gyakoribb
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 6 különös álomszimbólum, ami ősszel...

6 különös álomszimbólum, ami ősszel gyakoribb

Farkas Izabella
Írta 2025.09.25.

Az ősz első és talán legjellegzetesebb szimbóluma a hulló falevelé. Az álmok világában ez a kép gyakran az életünk változásaira utal, és a természetes ciklusok múlandóságát szimbolizálja.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Hulló falevelek: a változás és elmúlás jelképei

Ezek az álmok megjelenhetnek akkor, amikor életünkben jelentős változások, átalakulások történnek, például egy kapcsolat vége, egy munkahelyváltás, vagy döntés egy új életszakasz megkezdéséről. Az álom üzenete ilyenkor az, hogy fogadjuk el a változásokat, és ne féljünk az általuk hozott új lehetőségektől.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
„A duci nőknek önértékelési zavarai vannak” – 5 tévhit a túlsúlyos nőkről

„A duci nőknek önértékelési zavarai vannak” – 5 tévhit a túlsúlyos nőkről
Erősebbek a menstruációs görcsök, ha ezt csinálod

Erősebbek a menstruációs görcsök, ha ezt csinálod
7 nyári mozipremier, amit már most alig várunk

7 nyári mozipremier, amit már most alig várunk
Árulkodó jelek, hogy valakinek felhőtlen gyermekkora volt

Árulkodó jelek, hogy valakinek felhőtlen gyermekkora volt
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK