6 különös álomszimbólum, ami ősszel gyakoribb

Az ősz első és talán legjellegzetesebb szimbóluma a hulló falevelé. Az álmok világában ez a kép gyakran az életünk változásaira utal, és a természetes ciklusok múlandóságát szimbolizálja.

Hulló falevelek: a változás és elmúlás jelképei

Ezek az álmok megjelenhetnek akkor, amikor életünkben jelentős változások, átalakulások történnek, például egy kapcsolat vége, egy munkahelyváltás, vagy döntés egy új életszakasz megkezdéséről. Az álom üzenete ilyenkor az, hogy fogadjuk el a változásokat, és ne féljünk az általuk hozott új lehetőségektől.

