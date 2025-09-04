Ez a kristály támogatja legjobban az iskolakezdést – de miért is?

Különösen egy kristály emelkedik ki a sorból, amelyet sokan választanak az iskolakezdés támogatására. Ez a kristály nem más, mint az ametiszt, amelyről egyszerűen nem lehet eleget beszélni, amikor lelki egyensúly, koncentráció és tanulási irányultság kérdéséről van szó.
Miért az ametiszt a legnépszerűbb választás?
Az ametisztet már az ókorban is nagy tisztelet övezte, leginkább nyugtató és tisztító tulajdonságai miatt. Az ametiszt neve a görög „amethystos” szóból ered, amely „nem részeg”-et jelent, utalva ezzel arra a régi hitre, hogy a kristály véd a mámoros állapot ellen. Mindennek ellenére az ametiszt nem csak a mértékletesség megőrzésében segíthet, hanem a szellemi tisztaság megteremtésében is.
Mivel az iskolakezdés fokozott stresszel és gyakran kevés alvással jár, az ametiszt jótékony hatása különösen jól érvényesülhet ezekben a körülményekben.
