Ez a kristály támogatja legjobban az iskolakezdést – de miért is?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.04.

Minden évben, amikor elérkezik az ősz, a szülők és a diákok egyaránt új kihívások elé néznek. Az iskolakezdés időszaka nem csupán a tankönyvek és füzetek összekészítéséről szól, hanem a mentális, lelki felkészültség biztosításáról is, amely elengedhetetlen a sikeres tanévi teljesítményhez. Ebben lehetnek segítségünkre a különböző kristályok, amelyek nemcsak szépek, de sokan hisznek abban, hogy pozitív energiáikkal támogathatnak minket a mindennapok során.

Különösen egy kristály emelkedik ki a sorból, amelyet sokan választanak az iskolakezdés támogatására. Ez a kristály nem más, mint az ametiszt, amelyről egyszerűen nem lehet eleget beszélni, amikor lelki egyensúly, koncentráció és tanulási irányultság kérdéséről van szó.

Miért az ametiszt a legnépszerűbb választás?

Az ametisztet már az ókorban is nagy tisztelet övezte, leginkább nyugtató és tisztító tulajdonságai miatt. Az ametiszt neve a görög „amethystos” szóból ered, amely „nem részeg”-et jelent, utalva ezzel arra a régi hitre, hogy a kristály véd a mámoros állapot ellen. Mindennek ellenére az ametiszt nem csak a mértékletesség megőrzésében segíthet, hanem a szellemi tisztaság megteremtésében is.

Mivel az iskolakezdés fokozott stresszel és gyakran kevés alvással jár, az ametiszt jótékony hatása különösen jól érvényesülhet ezekben a körülményekben.

Segíthet lecsendesíteni az elmét, növeli a koncentrációt, és elősegíthet egy nyugodtabb lelkiállapot kialakítását, amelyre szükség van a tanulási folyamat során.

