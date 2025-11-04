10 kreatív ötlet, ahogyan a fényfüzért dekorálásra használhatod

A fényfüzérek évek óta népszerű lakberendezési kiegészítők, amelyekkel a legkülönbözőbb szobákba csempészhetsz misztikus vagy éppen romantikus hangulatot. Adunk hozzá néhány inspiráló ötletet!
1/10 Színes gyöngyökkel
Fényfüzért ma már mindenféle színben és fazonban lehet kapni, de egy teljesen egyszerű izzósort is izgalmassá tehetsz, ha színes gyöngyöket vagy fényes papírból vágott kis karikákat ragasztasz a fényforrások köré.
2/10 Tedd a tükör köré!
Egy tükör keretére rögzítve a fényfüzér olyan benyomást kelt, mintha egy mesevilágba nyitottál volna átjárót az előszobád egyik falán.