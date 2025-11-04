10 kreatív ötlet, ahogyan a fényfüzért dekorálásra használhatod
iStock

10 kreatív ötlet, ahogyan a fényfüzért dekorálásra használhatod

Schuster Borka
Írta 2025.11.04.

A fényfüzérek évek óta népszerű lakberendezési kiegészítők, amelyekkel a legkülönbözőbb szobákba csempészhetsz misztikus vagy éppen romantikus hangulatot. Adunk hozzá néhány inspiráló ötletet!

1/10 Színes gyöngyökkel

Fényfüzért ma már mindenféle színben és fazonban lehet kapni, de egy teljesen egyszerű izzósort is izgalmassá tehetsz, ha színes gyöngyöket vagy fényes papírból vágott kis karikákat ragasztasz a fényforrások köré.

2/10 Tedd a tükör köré!

Egy tükör keretére rögzítve a fényfüzér olyan benyomást kelt, mintha egy mesevilágba nyitottál volna átjárót az előszobád egyik falán.

3/10 Lámpa helyett

A fényfüzéreket akár egy keretre is ráfűzheted, és belógathatod őket a szobába, az ágy mellé vagy az asztalfölé, egészen hangulatos alternatív fényforrást hozva így létre a szobában.

