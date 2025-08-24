Koffeinintolerancia? Így vedd észre, ha a kávé tesz tönkre

Rejtélyes fáradtság vagy éppen túlpörgés?
A koffeinintolerancia az elmúlt években került reflektorfénybe, mivel egyre többen tapasztalnak szokatlan tüneteket kávé fogyasztása után. Ezek közé tartozhat a hirtelen fellépő fejfájás, a koncentráció csökkenése, vagy a szívdobogás érzetének fokozódása, ami nem várt módon befolyásolhatja a napi teljesítőképességet.
A test figyelmeztető jelei
Amikor a koffeinintoleranciára gondolunk, fontos megérteni, hogy a tünetek személyenként változhatnak, és nem mindenkinél jelentkeznek ugyanolyan intenzitással. Azonban, ha a kávézás után rendszeresen tapasztalunk kellemetlen mellékhatásokat, érdemes utánajárni, hogy ez a mindennapi szokás áll-e a háttérben.
A leggyakoribb jelek közé tartozik a szívritmuszavar, amely egy hirtelen bekövetkező, ritmustalan szívdobogás formájában jelentkezhet, valamint az alvászavarok, mint például a nehezebb elalvás vagy korai ébredés.
Mások ezeket olvassák