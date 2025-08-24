Koffeinintolerancia? Így vedd észre, ha a kávé tesz tönkre

Az emberek többsége számára a reggeli kávé rituáléja megkerülhetetlen része a napindításnak, de vajon mi történik, ha pont ez a kávé az, ami kimeríti az energiakészleteinket? Koffeinintolerancia esetén szervezetünk negatívan reagálhat erre az élénkítő hatóanyagra, ami paradox módon fáradtságot, szorongást vagy akár ingerlékenységet is kiválthat. Bár a túlzott koffeinfogyasztás hatásai ismertek, kevesen vannak tisztában az intolerancia lehetőségével.

Rejtélyes fáradtság vagy éppen túlpörgés?

A koffeinintolerancia az elmúlt években került reflektorfénybe, mivel egyre többen tapasztalnak szokatlan tüneteket kávé fogyasztása után. Ezek közé tartozhat a hirtelen fellépő fejfájás, a koncentráció csökkenése, vagy a szívdobogás érzetének fokozódása, ami nem várt módon befolyásolhatja a napi teljesítőképességet.

A test figyelmeztető jelei

Amikor a koffeinintoleranciára gondolunk, fontos megérteni, hogy a tünetek személyenként változhatnak, és nem mindenkinél jelentkeznek ugyanolyan intenzitással. Azonban, ha a kávézás után rendszeresen tapasztalunk kellemetlen mellékhatásokat, érdemes utánajárni, hogy ez a mindennapi szokás áll-e a háttérben.

A koffeinintolerancia jelei

