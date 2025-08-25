Kislábujj, farokcsont, bölcsességfog: testrészek, amik lassan eltűnnek

Bunda
Szemöldökünk és szempillánk segít tisztán tartani szemünket és a férfiak esetében az arcszőrzet fontos szerepet játszik a párválasztásban, mert a nők tudat alatt értékelik a dús szakállat. Testszőrzetünk viszont ma már semmilyen szerepet nem játszik – hiszen van ruhánk, nem kell, hogy melegítsen és álcáznunk sem kell világos bőrünket – ezért egyre csupaszabbak leszünk. Az előrejelzések szerint 20 ezer év múlva már nem lesznek szőrös mellkasok.
Palmaris
A musculus palmaris longus, avagy a hosszú tenyérizom az alkarban helyezkedik el, és a csukló hajlításában vesz részt. Evolúciós szempontból egyre jelentéktelenebbé vált az emberi fejlődés során – mivel már nem a fákon élünk – és ma már csak a plasztikai és rekonstruktív sebészetben játszik szerepet.