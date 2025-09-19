Ki nem hagynám a termelői piacozást! A termékek, amiket be szoktam szerezni

A termelői piacozás nem csupán vásárlás, hanem közösségi élmény és értékválasztás is egyben. Fedezd fel, miért érdemes ellátogatni egy termelői piacra.

Ki nem hagynám a termelői piacozást! Az elmúlt években sok kisvállalkozóval, hazai termelővel volt lehetőségem interjút készíteni a munkám során. Ezek az alkalmak mindig sokkal többet adtak egy-egy szakmai beszélgetésnél. Egy idő után észrevétlenül is elkezdtem kapcsolódni hozzájuk, emberileg is.

Fantasztikus történeteket hallottam, családokról, akik generációk óta viszik a gazdaságukat, fiatalokról, akik vidékre költözve vágtak bele valami teljesen újba, és vállalkozókról, akik szívvel-lélekkel építik a saját márkájukat.

Ezek a találkozások alapozták meg bennem azt a mély meggyőződést, hogy a termelői piacozás nem csupán vásárlás, hanem közösségi élmény, kapcsolódás, értékválasztás és életforma is egyben. Manapság pedig, ha éppen lehetőségem van egy termelői piac felé venni az irányt, már ki nem hagynám.

A közösségi élmény mindig feltölt

Egy termelői piac sosem csak az eladott termékekről szól. Minden egyes stand mögött emberek állnak. Sok esetben olyanok, akik hajnalban kelnek, kétkezi munkával készítik el a portékájukat, csomagolják, szállítják, kínálják – majd mosolyogva mesélnek róla, ha érdeklődsz.

A piacozás számomra egyfajta kapcsolódás a forráshoz. Jó tudni, hogy ki készítette azt a kenyeret, amit hazaviszek. Hogy milyen fáradságos munkával termesztették azt a paradicsomot, amit ebédre eszem. És ha kérdezek, mindig kapok választ. Nem sablonos marketingszövegeket, hanem valódi, emberi történeteket.

