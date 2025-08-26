5 DIY lakásdekoráció, ami új szintre emeli az otthonod stílusát

Kézzel festett kerámiák
A kerámia évezredek óta elengedhetetlen része a lakásdekorációnak, ám a kézzel festett változatok különleges színt vihetnek az otthonodba. Akár egy egyszerű váza, csésze vagy tányér, a saját kezűleg festett kerámia mindig egy személyes és egyedi darab lesz. A festés során bátran kavarcsozhatjuk a színeket, formákat, így lehetőség nyílik arra, hogy a lakásunk bármely pontjához hangoljunk egy-egy darabot.
Az ilyen kerámiákat használhatjuk az étkezőasztal dekorálásához, vagy akár a polcaink ékesítéséhez is. A lehetőségek szinte végtelenek, hiszen csak fantáziánk szabhat határt, és közben az alkotás öröme sem elhanyagolható tényező.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»