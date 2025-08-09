Hogy írod az „O” betűt? Ezt mondja a kézírásod rólad

A kézírás dőlésszöge
A kézírás dőlésiránya azt is elárulja, hogy mennyire vagyunk nyitottak a világ felé. Ha jobbra dől a kézírásunk, az arra utal, hogy nyitott, joviális, társas lények vagyunk, akik könnyedén barátkoznak. Ezzel szemben, ha balra dől, az azt jelezheti, hogy inkább introspektív, önmagunkban elmélyülő személyiségek vagyunk, akik ritkán nyílnak meg mások előtt.
Betűnagyság
Azt gondolhatnánk, hogy a betűk mérete csupán esztétikai kérdés, mégis mélyen összefügg a személyiségünk jellemvonásaival. A nagybetűkkel író emberek gyakran magabiztosak, extrovertáltak, és néha még dominánsak is lehetnek. Ellenben a kicsi, aprólékos betűkért rajongók hajlamosak az introvertáltságra, precizitásra, és elképesztő figyelmet szentelnek a részleteknek.