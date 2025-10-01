Döbbenetes: a túl sok kézfertőtlenítő árthat az immunrendszerednek

Az utóbbi években a kézfertőtlenítők iránti kereslet jelentősen megnövekedett, különösen a globális járvány miatt. Az emberek mindennapi életük részévé tették a használatukat, mint az egyik leghatékonyabb eszközt a fertőzések megelőzésére. Azonban az utóbbi időben felmerült, hogy a túlzott használatuk akár káros hatással is lehet az immunrendszerre.

Hogyan működnek a kézfertőtlenítők?

A kézfertőtlenítők főként alkoholt tartalmaznak, amely gyors és hatékony módja a mikroorganizmusok elpusztításának. Az alkohol közvetlenül képes elpusztítani a baktériumok és vírusok külső burkát, így hatékonyan semlegesítve azokat.

Mégis, a túlzott alkoholos kézfertőtlenítő használata nemcsak a káros, de a bőrön található jótékony baktériumok elpusztításához is vezethet. Ezek a „jó” baktériumok fontos szerepet játszanak a bőr védelmi rendszerének fenntartásában és az immunrendszer megfelelő működésében.

