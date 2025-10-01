Döbbenetes: a túl sok kézfertőtlenítő árthat az immunrendszerednek
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Döbbenetes: a túl sok kézfertőtlenítő...

Döbbenetes: a túl sok kézfertőtlenítő árthat az immunrendszerednek

Farkas Izabella
Írta 2025.10.01.

Az utóbbi években a kézfertőtlenítők iránti kereslet jelentősen megnövekedett, különösen a globális járvány miatt. Az emberek mindennapi életük részévé tették a használatukat, mint az egyik leghatékonyabb eszközt a fertőzések megelőzésére. Azonban az utóbbi időben felmerült, hogy a túlzott használatuk akár káros hatással is lehet az immunrendszerre.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Hogyan működnek a kézfertőtlenítők?

A kézfertőtlenítők főként alkoholt tartalmaznak, amely gyors és hatékony módja a mikroorganizmusok elpusztításának. Az alkohol közvetlenül képes elpusztítani a baktériumok és vírusok külső burkát, így hatékonyan semlegesítve azokat.

Mégis, a túlzott alkoholos kézfertőtlenítő használata nemcsak a káros, de a bőrön található jótékony baktériumok elpusztításához is vezethet. Ezek a „jó” baktériumok fontos szerepet játszanak a bőr védelmi rendszerének fenntartásában és az immunrendszer megfelelő működésében.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Minden utazásom egy könyv, amit sosem tudok újra ugyanúgy elolvasni”

„Minden utazásom egy könyv, amit sosem tudok újra ugyanúgy elolvasni”
Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű

Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű
Jön a büdös bogár szezonja: ezt tedd, ha megjelenik a mezei poloska az otthonodban

Jön a büdös bogár szezonja: ezt tedd, ha megjelenik a mezei poloska az otthonodban
Gázláng-effektus: a hiba, ami súlyosan aláássa a szülő-gyerek bizalmat

Gázláng-effektus: a hiba, ami súlyosan aláássa a szülő-gyerek bizalmat
Balszerencsét hozhat, ha ez van a lakásodban – legalábbis a babona szerint

Balszerencsét hozhat, ha ez van a lakásodban – legalábbis a babona szerint
Mutasd mi van a gardróbodban, megmondom ki vagy

Mutasd mi van a gardróbodban, megmondom ki vagy
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK