Ketchup helyett: 5 sokkal egészségesebb (és finomabb) alternatíva

A ketchup valóban az egyik legikonikusabb mártás, amelyet világszerte fogyasztanak, legyen szó sült krumpliról, hamburgerekről vagy akár tésztáról. Azonban sokan nem is sejtik, hogy a ketchupos üveg mögött mennyi cukor és tartósítószer rejlik. Szerencsére számtalan finom és egészséges alternatíva létezik, amelyek elkészítéséhez nem szükséges különleges szakértelem, de az étkezési élmény garantáltan emlékezetes marad.

A ketchup alapjaiban egy paradicsomalapú szósz, amely számos adalékanyagot, például cukrot és tartósítószert tartalmaz. Ezek a plusz összetevők nem csupán felesleges kalóriákat jelentenek, hanem időnként a valódi paradicsom ízét is háttérbe szorítják. Éppen ezért időszerű lenne, ha azon kezdhetnénk gondolkodni, hogy mivel helyettesíthetnénk kedvenc vörös mártásunkat annak érdekében, hogy étrendünk ne csak finom, de tápláló is legyen.

Házi készítésű paradicsomszósz

Egy ízletes paradicsomszósz elkészítése házilag nem is igényel bonyolult hozzávalókat vagy sok időt. Először is, szükséged lesz néhány friss paradicsomra, amelyeket apróra vágsz. Hozzáadásával fokhagyma, egy csipetnyi só és bazsalikom, valamint olívaolaj teszi tökéletessé ezt a frissítő mártást. Néhány perc alatt, míg a paradicsomok párolódnak, az ízek szépen összeérnek. Az így elkészített szósz nem csak kevesebb cukrot tartalmaz, de aromája is messze felülmúlja a bolti ketchupot.