Te jó ég, két hét múlva már suli! Így kezdd a gyereket átvezetni a sulikezdésre

A korábbi lefekvés előnyei
Az egyik legfontosabb változás, amit érdemes bevezetni, az a lefekvési idő fokozatos eltolása. A nyári szünidő alatt valószínűleg később feküdtek le a gyerekek és később is keltek – ezt a ritmust viszont nem vihetjük tovább az iskolai napokra.
Igyekezzünk minden este 10-15 perccel korábban ágyba juttatni őket, így a belső órájuk könnyebben alkalmazkodik majd. A jó alvásminőség elengedhetetlen a koncentráció és a tanulási folyamatok szempontjából, ezért fontos időben elkezdeni ennek beállítását.
A tanszerek rendszerezése
A tanszerek beszerzése és rendszerezése szintén az iskolakezdés fontos eleme. Légy kreatív, amikor a gyerekeket bevonod a tanszerek kiválasztásába, mert ezzel nemcsak a lelkesedésüket növelheted, hanem egyúttal egyfajta felelősségtudatot is építhetsz bennük.
Használj színes dobozokat vagy tárolókat, hogy a tanszerek mindig kéznél legyenek, így a reggelek is gördülékenyebben telnek majd. Ha a gyerekek maguk is részt vesznek a rendszerezésben, könnyebben megtanulják rendszerezni a saját dolgaikat az élet más területein is.