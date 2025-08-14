Te jó ég, két hét múlva már suli! Így kezdd a gyereket átvezetni a sulikezdésre

Képzeld el azt a reggeli pillanatot, amikor rádöbbensz, hogy két hét múlva kezdődik a suli. A nyár lazításokkal teli hónapjai hamarosan véget érnek, és a család szokásos napirendje is visszatér. Bár a gyerekek általában izgatottak az új tanév miatt, nem árt, ha fokozatosan készítjük fel őket erre az átállásra, hogy ne okozzon bennük feszültséget.

A korábbi lefekvés előnyei

Az egyik legfontosabb változás, amit érdemes bevezetni, az a lefekvési idő fokozatos eltolása. A nyári szünidő alatt valószínűleg később feküdtek le a gyerekek és később is keltek – ezt a ritmust viszont nem vihetjük tovább az iskolai napokra.

Igyekezzünk minden este 10-15 perccel korábban ágyba juttatni őket, így a belső órájuk könnyebben alkalmazkodik majd. A jó alvásminőség elengedhetetlen a koncentráció és a tanulási folyamatok szempontjából, ezért fontos időben elkezdeni ennek beállítását.

A tanszerek rendszerezése

A tanszerek beszerzése és rendszerezése szintén az iskolakezdés fontos eleme. Légy kreatív, amikor a gyerekeket bevonod a tanszerek kiválasztásába, mert ezzel nemcsak a lelkesedésüket növelheted, hanem egyúttal egyfajta felelősségtudatot is építhetsz bennük.

Használj színes dobozokat vagy tárolókat, hogy a tanszerek mindig kéznél legyenek, így a reggelek is gördülékenyebben telnek majd. Ha a gyerekek maguk is részt vesznek a rendszerezésben, könnyebben megtanulják rendszerezni a saját dolgaikat az élet más területein is.