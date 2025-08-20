Kapszulagardrób őszre: 10 ruhadarab, amivel mindent megoldasz

A kapszulagardrób koncepciója abból az egyszerű elképzelésből indul ki, hogy kevesebb, de jobban átgondolt ruhadarabbal könnyebben kezelhetjük a napi öltözködési kihívásokat. Nemcsak a ruhásszekrényt teszi rendezettebbé, de segít csökkenteni a felesleges vásárlások számát is.
Az így kialakított gardrób alapját olyan alapdarabok adják, melyek stílusosak és a legtöbb ruhatipussal könnyedén variálhatóak. Az őszi hónapokban ez különösen hasznos, hiszen a réteges öltözködés elengedhetetlen, hogy kényelmesen és az időjárásnak megfelelően öltözhessünk.
Az őszi kapszulagardrób elengedhetetlen darabjai
1. Puha, testbarát kötött pulóver
A kötött pulóver nem hiányozhat egyetlen kapszulagardróbból sem, hiszen melegséget és stílust kölcsönöz az egyébként egyszerű öltözéknek. Válassz semleges színű darabot, mely könnyen kombinálható szoknyával, nadrággal egyaránt.
Tovább variálhatóságot kínál, ha kicsit lazább fazont választasz, amely kényelmet biztosít és többféle réteg viselésére is lehetőséget ad alatta.